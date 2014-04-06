به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه ها برای آغاز ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 3 روز دیگر ( 20 فروردین ماه جاری) در حالی منتشر شده که سایت رفاهی که قرار است مردم اطلاعات و میزان درآمد خود را در آن منتشر کنند، از کار افتاده است.
بررسیها نشان میدهد: حجم گسترده مراجعه مردم به سایت رفاهی از هم اکنون، این سایت را از کار انداخته است.
سایت جهانی الکسا که وضعیت کاربران اینترنتی سایتها را نشان میدهد، از مراجعه گسترده مردم ایران به سایت رفاهی حکایت دارد. (تصویر ذیل این موضوع را نشان میدهد.)
براین اساس قرار است طی 12 روز، متقاضیان دریافت یارانه نقدی به این سایت مراجعه کنند، در عین حال پیش بینی می شود که طی روزهای آتی تعداد مراجعان به این سایت به میلیون ها نفر برسد و ثبت نام میلیونی در آن صورت گیرد، اما سایت رفاهی باز نمی شود و در دسترس نیست.
این در حالی است که دولت بر اجرای صحیح و مدون گام دوم هدفمندی یارانه ها براساس یک برنامه ریزی تاکید می کند، اما با مشکلات مربوط به اینترنت و فضای مجازی به نظر می رسد که زمان تعیین شده برای ثبت نام ناکافی باشد و مشکلاتی برای مراجعان ایجاد کند.
طبق برنامه اعلام شده، ثبتنام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «صفر» است از صبح روز 20 فروردین ماه جاری، بهطور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی بهنشانی www.refahi.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداریها و فرمانداریها انجام میشود.
همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «یک» است نیز باید در روز دوم ثبتنام یعنی 21 فروردین ماه جاری اقدام به نامنویسی در سایت رفاهی کنند.
سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی بهترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی «دو» در روز 22 فروردین، عدد «سه» در روز 23 فروردین، عدد «چهار» در روز 24 فروردین، عدد «پنج» در روز 25 فروردین، عدد «شش» در روز 26 فروردین، عدد «هفت» در روز 27 فروردین، عدد «هشت» در روز 28 فروردین و در نهایت عدد «9» در روز 29 فروردین ماه جاری انجام خواهد شد.
همچنین روزهای 30 و 31 فروردین ماه جاری به ثبتنام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی تعلق دارد که طی 10 روز قبل به هر دلیل موفق به ثبتنام نشدهاند.
ثبتنام از هر نقطه کشور با ورود به سایت www.refahi.ir امکانپذیر خواهد بود و افرادی که در روستاها و مناطقی زندگی میکنند که دسترسی به اینترنت ندارند نیز میتوانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مراجعه کنند.
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