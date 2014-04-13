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۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ۵:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بیمار نباید دغدغه پول داشته باشد/ شرط اجرایی شدن سیاستهای سلامت

بیمار نباید دغدغه پول داشته باشد/ شرط اجرایی شدن سیاستهای سلامت

رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی سلامت، معتقد است که برای تحقق و اجرایی شدن این سیاستها، باید از کارشکنی دست کشید و شب و روز کار کرد.

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جامعه پزشکی سالها منتظر بود که چنین کاری در حوزه سلامت کشور انجام شود.

وی در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه می بایست به اجرایی شدن و تحقق سیاستهای کلی سلامت امیدوار بود، افزود: معتقدم که برای تحقق و اجرایی شدن این ساستها، باید شب و روز کار کرد و در این مسیر از کارشکنی دوری کرد. 

خسرونیا با اشاره به جایگاه پزشکی ایران در منطقه که بین پنجم و ششم است، گفت: برای دست یافتن به رتبه اول منطقه، باید شبانه روز کار کرد.

رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در خصوص اینکه تا چه اندازه می توان به تحقق سیاستهای کلی سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم امیدوار بود، افزود: با توجه به اینکه قرار است از محل هدفمندی یارانه ها، بودجه ای به حوزه سلامت پرداخت شود، اگر دولت به خوبی این مهم را انجام دهد و مجلس شورای اسلامی نیز از برنامه های حوزه سلامت حمایت کند، می توان امیدوار بود که سهم پرداختی مردم از 70 درصد به 50 درصد برسد.

وی با تاکید بر اینکه کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت شدنی است، تصریح کرد: محقق شدن این وعده ها، مدیریت می خواهد و احاد جامعه پزشکی، بیمه ها، سازمان نظام پزشکی و... باید کار کنند.

خسرونیا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که همواره فرموده اند بیمار نباید دغدغه ای جز بیماری داشته باشد، ادامه داد: برای تامین سلامت مردم، باید دست به دست هم بدهیم تا بیمار دغدغه ای جز بیماری نداشته باشد،  چون در شرایط کنونی، بیمار دغدغه پول دارد.

کد مطلب 2269203

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