تسريع در احداث و بهره برداري از كمربند شرقي سنندج ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مهدي هاشمي ظهر یکشنبه در جريان بازديد اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي عمراني استان كردستان در سنندج اظهار داشت: تسريع در احداث و بهره برداري از پروژه كنارگذر شرقي سنندج يك نياز لازم و ضروري به شمار مي رود و به همين دليل مديران و مسئولان استاني و كشور بايد اين پروژه را در اولويت برنامه هاي كاري خود قرار دهند.

وي با اشاره به اهميت افتتاح و بهره برداري از اين پروژه در راستاي كاهش ترافيك درون شهري در سنندج گفت: سرمايه گذاري در حوزه راهسازي در استان كردستان ضروري است و مسئولان وزارت راه و شهرسازي بايد در اين زمينه ضمن بهره برداري از تمامي ظرفيت ها، فرصت براي سرمايه گذاري بيشتر را در اين بخش فراهم كنند.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خواستار جلب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در حوزه راهسازي كردستان به ويژه بزرگراه كرمانشاه – مياندوآب شد و بيان كرد: با توجه به ترانزيتي بودن و همچنين گردشگرپذير بودن استان كردستان سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در حوزه راهسازي در اين منطقه داراي توجيه كامل اقتصادي است.

وي خواستار معرفي ظرفيت هاي اين استان در حوزه جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي براي توسعه راهسازي در كردستان شد و عنوان كرد: مسئولان و مديران مربوطه بايد در كنار تلاش براي جذب اعتبارات دولتي، در راستاي جذب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در اين حوزه تلاش بيشتري داشته باشند.

هاشمي در پايان خواستار تلاش مديران و مسئولان براي تقويت زيرساخت هاي كردستان به ويژه در حوزه عمراني شد و گفت: كردستان در تمامي بخش ها ظرفيت هاي خوبي در اختيار دارد كه بايد ضمن داشتن برنامه ريزي مناسب از تمامي اين ظرفيت ها به بهترين شكل ممكن استفاده كرد.

بازديد يك روزه اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از همراهي شماري از معاونين وزرات خانه و همچنين مديران استاني از صبح امروز آغاز شده و اين اقدام در حال حاضر نيز همچنان ادامه دارد.