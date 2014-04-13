به گزارش خبرنگارمهر، سید حسین حسینی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این خبر بیان کرد: این کارگاه آموزشی در سه روز متوالی از تاریخ 26 فروردین ماه تا 28 فروردین ماه به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به کار گروه های تشکیل شده در راستای برگزاری این کارگاه افزود: این کارگاه در چهار گروه اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی با حضور اساتیدی از دانشگاه امام حسین(ع) و دیگر دانشگاه های مطرح کشور برگزار می شود.

رئیس بسیج دانشجوئی خراسان جنوبی ادامه داد: این دوره شامل سه بخش پیش کارگاه، حین کارگاه و پس از برگزاری کارگاه اقداماتی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اقدامات پیش کارگاه اظهار داشت: در پیش از برگزاری کارگاه پنج مقاله با موضوعات جنگ نرم به اساتید پیشنهاد و به همراه پرسش نامه قبل از شروع برگزاری در سایت قرار داده می شود تا در روز اول اساتید مقالات خود را به مجریان تحویل نمایند و اعلام حضور کنند.

حسینی در ادامه اقدامات حین کارگاه اشاره و عنوان کرد: این اقدامات شامل جلسات گروهی با موضوع جنگ نرم است و حضور اساتید در کارگروه ها در خصوص موضوع جنگ نرم بحث و تبادل نظر می شود و نتیجه آن در پایان به مسئولین ارائه می شود.

وی گفت: آخرین اقدامات که در این کارگاه مورد بررسی قرار می گیرد در قالب مقالاتی به اساتید پیشنهاد می شود و اساتید می توانند در عناوین مربوطه مقالاتی به بسیج دانشجوئی کشور ارائه و پس از تایید جوائزی دریافت نمایند.

وی در ادامه به اهداف این کارگاه اشاره و عنوان کرد: هدف از برگزاری این کارگاه شناسائی اساتید فعال و علاقمند به موضوعات مختلف است که پس از تربیت و آموزش به عنوان فرمانده هان و اساتید جنگ نرم در استان معرفی و بکار گرفته شوند.

حسینی ادامه داد: ساماندهی و آماده سازی نیروی های متخصص و هوشمند در دانشگاه‌ها و عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری و ارتقاء توانمندی های اساتید جنگ نرم و فراگیری مهارت اساتید و شناخت جنگ با محیط از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه است.

وی در ادامه اظهار کرد: جامعه در برابر جنگ نرم ضعیف است و دارای مشکلاتی هستیم و تلاش می شود در سالی که مزین بنام اقتصاد و فرهنگ است در برابر جنگ نرم هم همانند جنگ سخت پیروز باشیم.