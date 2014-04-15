به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی كشتی فرنگی 2014 طی روزهای 25 و 26 ارديبهشتماه در تهران برگزار میشود.
بر این اساس نفرات تیم آمریکا براي حضور در اين مسابقات به شرح زير است:
59كيلوگرم: جو بترمن، اسپنسر مانگو، جس تيلكی و رايان مانگو
66 كيلوگرم: اليس كولمن و بريس سادوريس
71 كيلوگرم: مارگوئس ساندرس
75 كيلوگرم: آندريف بسيك
80 كيلوگرم: بنيامين برويزور
85 كيلوگرم: جردن هولم
98 كيلوگرم: ماركوس فينايو
130 كيلوگرم: روبرتر اسميت، ديويد آرنت و اريك ني
فرنگی کاران تیم ارمنستان نیز به شرح زیر هستند:
59 كيلوگرم: نارك خاچاطريان، روبرت خيراخوسيان، آرتور تساتوريان و گور نرسيسيان
66 كيلگرم: گئورگ ساهاكيان، تيگران توروسيان و الكسان ميكائيليان
71 كيلوگرم: وارشام بورانيان و رفائل الكسانيان
75 كيلوگرم: كارپت چاليان و رافيك مانوكيان
80 كيلوگرم: هراچ هوانسيان و رافيك مانوكيان
85 كيلوگرم: آرگيشت آبگاريان
98 كيلوگرم: موسس آداميان و سارگيس تونويان
130 كيلوگرم: واچيك ياقيزاريان و ادگار خاچاطريان
نظر شما