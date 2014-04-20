انتقال قطعی تیم فوتبال صبا به قم/ فقط پنج بازیکن اصلی قرارداد دارند

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم فوتبال صبا بعد از اتمام لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مسئولان باشگاه تصمیم جدی دارند تا تیم صبا را به طور کامل به قم منتقل کنند. قرار است در هفته‌های آینده این موضوع در هیات مدیره باشگاه مصوب شود و پس از آن نسبت به امضای قرارداد با کادر فنی و بازیکنان اقدام خواهیم کرد.

وی درباره اینکه هر سال بحث انتقال تمرینات صبا به شهر قم مطرح می‌شود ولی این طرح در نهایت مسکوت می‌ماند، گفت: این‌بار تصمیم مسئولان جدی است. آنها مصمم هستند تا به این طرح جامه عمل بپوشانند و فصل آینده را با تشکیلاتی قدرتمندتر از گذشته آغاز کنند.

سرپرست تیم صبا درباره احتمال ادامه همکاری این تیم با صمد مرفاوی هم تاکید کرد: مدیرعامل باشگاه اعلام کرده که مرفاوی گزینه اول سرمربیگری است. تا الان که بنا بر همین بوده و خلاف این انجام نشده است. البته همانطور که گفتم ابتدا باید تکلیف انتقال قطعی صبا به قم و برگزاری تمرینات تیم در این شهر مشخص شود.

نجاتی در پایان با اشاره به قرارداد بازیکنان صبا، تصریح کرد: فقط پنج بازیکن اصلی ما با باشگاه قرارداد دارند. در واقع این بازیکنان هم از سال‌های گذشته قراردادهای دو، سه ساله داشته‌اند و سال آینده هم قطعا با تیم صبا هستند. سایر بازیکنان قرارداد دارند و هنوز بحثی برای جذب و تمدید قرارداد بازیکنان صورت نگرفته است.