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۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقال قطعی تیم فوتبال صبا به قم/ فقط پنج بازیکن اصلی قرارداد دارند

انتقال قطعی تیم فوتبال صبا به قم/ فقط پنج بازیکن اصلی قرارداد دارند

سرپرست تیم فوتبال صبا می‌گوید مسئولان باشگاه تصمیم قطعی خود را برای انتقال این تیم به شهر قم گرفته‌اند.

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم فوتبال صبا بعد از اتمام لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مسئولان باشگاه تصمیم جدی دارند تا تیم صبا را به طور کامل به قم منتقل کنند. قرار است در هفته‌های آینده این موضوع در هیات مدیره باشگاه مصوب شود و پس از آن نسبت به امضای قرارداد با کادر فنی و بازیکنان اقدام خواهیم کرد.

وی درباره اینکه هر سال بحث انتقال تمرینات صبا به شهر قم مطرح می‌شود ولی این طرح در نهایت مسکوت می‌ماند، گفت: این‌بار تصمیم مسئولان جدی است. آنها مصمم هستند تا به این طرح جامه عمل بپوشانند و فصل آینده را با تشکیلاتی قدرتمندتر از گذشته آغاز کنند.

سرپرست تیم صبا درباره احتمال ادامه همکاری این تیم با صمد مرفاوی هم تاکید کرد: مدیرعامل باشگاه اعلام کرده که مرفاوی گزینه اول سرمربیگری است. تا الان که بنا بر همین بوده و خلاف این انجام نشده است. البته همانطور که گفتم ابتدا باید تکلیف انتقال قطعی صبا به قم و برگزاری تمرینات تیم در این شهر مشخص شود.

نجاتی در پایان با اشاره به قرارداد بازیکنان صبا، تصریح کرد: فقط پنج بازیکن اصلی ما با باشگاه قرارداد دارند. در واقع این بازیکنان هم از سال‌های گذشته قراردادهای دو، سه ساله داشته‌اند و سال آینده هم قطعا با تیم صبا هستند. سایر بازیکنان قرارداد دارند و هنوز بحثی برای جذب و تمدید قرارداد بازیکنان صورت نگرفته است.

کد مطلب 2273886

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