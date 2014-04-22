به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جن ساکی" با اعلام این موضوع گفت : هنوز مشخص نیست چه گروهی از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده و برای روشن شدن این موضوع باید تحقیقاتی در خصوص آن انجام شود.

رسانه ها در تاریخ 11 و 12 آوریل از حمله شیمیایی به شهر "کفر زیتا" گزارش داده بودند.

همانند همیشه شورشیان سوری، دولت این کشور را عامل استفاده از این سلاح ها معرفی می کنند، اما هنوز هیچ نشانه ای برای اثبات این ادعا وجود ندارد.

این برای دومین بار است که به طور جدی موضوع استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه مطرح می شود. بار اول در تابستان سال گذشته بود که در آن زمان هم ادعا شد دولت سوریه از این سلاح استفاده کرده اما هیچ مدرکی برای اثبات آن پیدا نشد تا اینکه در هفته های گذشته یکی از خبرنگاران آمریکایی اسنادی درباره اینکه این سلاح های شیمیایی توسط آمریکا در اختیار گروه های شورشی سوری قرار گرفته اند منتشر کرد.