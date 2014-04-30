مراسم ویژه لیلة الرغائب در 2 هزار امامزاده و بقعه متبرکه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف با بیان این مطلب افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه همزمان با فرارسیدن ماه رجب المرجب که ماه میهمانی خصوصی خداوند است، در راستای اجرای برنامه های مناسبتی با رویکرد ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) و تبدیل آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرک به قطب فرهنگی، مراسم ویژه لیله الرغائب را در 2 هزار امامزاده و بقعه متبرک در سراسر کشور برگزار می کند.



وی افزود: روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه نخستین روز از ماه پر خیر و برکت رجب است و شب آن که اولین شب جمعه ماه رجب محسوب می شود «لیله الرغائب» نام دارد که اعمال ویژه ای برای آن ذکر شده است.



گفتنی است، در کتاب مفاتیح الجنان تالیف شیخ عباس قمی (ره) از برای اولین پنجشنبه ماه رجب و شب جمعه آن اعمال ویژه ای ذکر شده است؛ وکيفيت آن چنان است که روز پنجشنبه اوّل آن ماه را روزه مي داري چون شب جمعه داخل شود مابين نماز مغرب و عشاء 12 رکعت نماز مي‌گذاري هر دو رکعت به يک سلام و در هر رکعت از آن يک مرتبه حمد و سه مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ و 12 مرتبه قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ مي‌خواني و چون فارغ شدي از نماز 70 مرتبه مي‌گوئي« اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الاُْمِّيِّ وَعَلي آلِهِ» پس به سجده مي روي و 70 مرتبه مي‌گوئي:« سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَالرُّوحِ» پس سر ازسجده برمي‌داري و 70 مرتبه مي‌گوئي«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِيُّ الاَعْظَمُ» پس باز به سجده مي‌روي و 70 مرتبه مي‌گوئي:« سُبُّوحٌ قُدّوُسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَالرُّوحِ» پس حاجت خود را مي‌طلبي که ان شاءالله برآورده خواهد شد.