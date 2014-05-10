اعلام آمادگی سازمان محیط زیست برای نقل و انتقالات حیات وحش باغ وحش بابلسر

افشین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به حکمی که دادستان شهرستان بابلسر برای توقف فعالیت باغ وحش این شهرستان صادر کرده است هر چه سریعتر باید نسبت به نقل و انتقال حیوانات باغ وحش اقدام شود.

به گفته وی، سازمان محیط زیست هماهنگی های لازم و نامه نگاری ها را با اداره کل محیط زیست مازندران جهت هرچه سریعتر انجام شدن این جابجایی ابلاغ کرده است.

کرمی اظهار داشت: این باغ وحش که به صورت غیرقانونی ظرف چند سال گذشته فعالیت می کرده تنها مجوزهای محدودی برای نگهداری از پرندگان یا نگهداری موقت از حیات وحشی که دچار مشکل بودند و یا از افراد متخلف دستگیر می شدند داشت.

معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست طی بررسی هایی که در طی انتشار اخبار مبنی بر وضعیت دردناک حیات وحش در این باغ وحش انجام داد چندین مرتبه به مدیریت این باغ وحش تذکر داد اما از آنجایی که مدیریت باغ وحش در رویه خود تغییری نداد موضوع به قوه قضائیه و دادستانی ابلاغ شد و در نهایت حکم توقف فعالیت این باغ وحش صادر شد.

وی افزود: در حال حاضر سازمان محیط زیست رایزنی هایی با مکان هایی که از استاندارد بهتری برای نگهداری حیوانات در این شهرستان برخوردارند انجام داده که یکی از آنها مجتمع ایثار در شهرستان های بابلسر و یا باغ وحش های استانداردتر اطراف این شهرستان است.

کرمی یادآور شد: اداره کل محیط زیست مازندران بایستی هرچه سریعتر نسبت به نقل و انتقالات این حیوانات اقدام کند و به وضعیت زندگی دردناک این حیات وحش خاتمه دهد.