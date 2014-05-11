مهلت یک هفته ای دادستانی برای دریافت مجوز باغ وحش بابلسر

کوروش ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ساماندهی باغ وحش بابلسر گفت: روز شنبه برای اجرای حکم و تحویل و جمع آوری گونه های موجود در باغ وحش به منطقه مراجعه کرده بودیم.

وی اظهار داشت: جمعی از جمله برخی اعضای شورای شهر و مالک باغ وحش به دادستانی شهرستان مراجعه کردند و توانستند دستوری از دادستان مبنی بر مهلت یک هفته ای برای دریافت مجوز اخذ کنند.

ربیعی گفت: داستان منطقه دستور داده که با عنایت به تعهد اعضای شورای شهر بابلسر و مسئول باغ وحش مبنی بر اخذ مجوز محیط زیست، یک هفته فرصت برای دریافت این مجوز داده شود، در غیر اینصورت طبق مقررات برخورد شود.

مسئول حیات وحش اداره کل محیط زیست مازندران ادامه داد: دادستان شهرستان مهلت یک هفته ای برای دریافت مجوز فرصت داده و اگر در این مدت مجوزی ارائه نشود، به دادستای مراجعه خواهیم کرد و نسبت به تحویل نمونه ها اقدام خواهیم کرد.

وی یادآور شد: خرس، گوزن زرد و ... از جمله گونه های موجود در باغ وحش بابلسر هستند که در صورت عدم دریافت مجوز، نسبت به تحویل و انتقال آن اقدام خواهد شد.

به گزارش مهر، وضعیت نامناسب وحوش موجود در باغ وحش بابلسر در روزهای اخیر سبب نگرانی حامیان حیات وحش در استان شده است.