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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

حسن زاده مطرح کرد:

تشریح آخرین وضعیت بازیکن متهم به کارت جعلی خدمت

تشریح آخرین وضعیت بازیکن متهم به کارت جعلی خدمت

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: از نظام وظیفه درباره کارت پایان خدمت بازیکن پیکان استعلام گرفته‌ایم و پس از اعلام نظر نظام وظیفه، رای را صادر می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن زاده درباره بحث جعلی بودن کارت خدمت بعضی از بازیکنان اظهار کرد: وقتی فوتبال تمام شد، قیل و قالی در این خصوص مطرح شد. تا الان راجع به مسائل نظام وظیفه بازکینان تیم فولاد هیچ شکایتی نشده است و از مجاری فدراسیون نامه و پرونده‌ای به ما نرسیده است.

وی افزود: تنها مطلبی که درباره تیم پیکان مطرح است، شکایتی از باشگاه فجر سپاسی می‌باشد که در هفته اول اردیبهشت واصل شد. ما شروع به تحقیق کردیم و در اولین گام از نظام وظیفه استعلام گرفتیم. این پرونده‌ها خیلی پیچیده نیست چون تنها مرجعی که نظر قاطع می‌دهد حوزه نظام وظیفه است و همه به آن احترام می‌گذارند.

حسن زاده تاکید کرد: وقتی استعلام ما پاسخ داده شد، خیلی زود رای را صادر می‌کنیم. در این خصوص چند شروط مختلف وجود دارد که به موقع آنرا مطرح خواهیم کرد.

 

کد مطلب 2288041

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