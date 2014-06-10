کارت‌ پایان خدمت، دو بازیکن را از تیمی مطرح دور کرد/ جلوی قرارداد متخلفان را گرفتیم

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر مربوط به جعلی بودن کارت خدمت بعضی از بازیکنان با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: کسانی که در مورد کارت‌های جعلی پایان خدمت اظهار نظر می‌کنند متخلف و مجرم هستند چرا که نباید با آبروی افراد بازی کرد. کارت معافیت و پایان خدمت جزو اسناد رسمی کشور است و کسی نباید به اسناد رسمی خدشه وارد کند.

وی ادامه داد: همچنین توصیه می‌کنیم که هیچکس با مطرح کردن اسامی آبروی افراد را نبرد.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بحث کارت‌های جعلی مطرح نیست، تاکید کرد: آن چیزی که دارای اشکال است مدارک ارائه شده برای دریافت کارت است که به صورت مجزا در حال بررسی تمامی مدارک ارایه شده هستیم. البته نتیجه را هیچگاه رسانه‌ای نمی‌کنیم و پس از بررسی به باشگاه‌ها اعلام می‌شود که چه بازیکنانی سرباز هستند و باید به خدمت سربازی اعزام شوند.

کمالی با خودداری از تایید و تکذیب خبر جعلی بودن کارت یکی از فوتبالیست‌ها، افزود: تعداد محدودی از ورزشکاران هستند که مدارک ارائه شده آنها برای دریافت معافیت، جعلی است. سالانه چند صد هزار کارت پایان خدمت و معافیت موقت صادر می‌شود. قطعاً تعداد محدودی هستند که تخلف می‌کنند و در این میان تعدادی ورزشکار متخلف نیز وجود دارد.

وی در مورد نحوه برخورد با این ورزشکاران گفت: پس از بررسی اسناد، با احضار آنها موضوع تخلف را به اطلاعشان می‌رسانیم و این افراد به خدمت سربازی اعزام می‌شوند. ضمن این که باشگاه ها نیز حق امضای قرارداد با این افراد را ندارند.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با بیان اینکه اسامی بازیکنانی که داری مشکل خدمت سربازی هستند را به باشگاه‌ها اعلام کردیم، افزود: به برخی باشگاه‌ها اعلام کردیم که این بازیکنان که کارت معافیت آنها دارای مشکل است را نگیرند که خوشبختانه باشگاه‌ها نیز این موضوع را رعایت می‌کنند. به طور مثال دو نفر از افرادی که نامشان برای یکی از تیم‌های بزرگ پایتخت مطرح بود دیگر در بین گزینه‌ها نیستند چرا که این موضوع را به باشگاه مورد نظر اعلام کرده‌ایم.