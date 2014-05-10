تجهیزات کارخانه فولاد ازنا تا پایان اردیبهشت ماه امسال باید نصب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات کارخانه فولاد ازنا اظهار داشت: با اقدامات لازم تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی کارخانه فولاد ازنا تا پایان اردیبهشت ماه امسال نصب شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون کارخانه فولاد ازنا اقدام به نصب ماشین آلات مکانیکی این کارخانه نکرده است عنوان کرد: این کارخانه بعد از تنظیم صورت جلسه امروز باید ظرف مدت زمان یک هفته افدام به تجهیز کارگاه خود کند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت فعال کردن کارگاه از سوی مدیر عامل این کارخانه به عنوان کار فرما و پیمانکار بیان داشت: این اقدام باید در اسرع وقت صورت گیرد و نباید کار فرما این کارخانه بگذارند بی اعتمادی که در این زمینه به وجود آمده نسبت به گذشته بیشتر شود.

بازوند خطاب به مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره کارخانه فولاد ازنا گفت: ظرف یک هفته آینده دیوار بی اعتمادی که در این زمینه به وجود آمده از میان برداشته شود.

وی تصریح کرد: کارفرما و پیمانکار کارخانه فولاد ازنا موظف است که بعد از ابلاغ صورت جلسه امروز ظرف مدت زمان یک هفته عملیات اجرایی این کارخانه را شروع کنند.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت ارائه برنامه زمانبدی شده از سوی کارفرما، شرکت فولاد تکنیک و مدیر عامل کارخانه فولاد ازنا به بانک صنعت و معدن تاکید و تصریح کرد: این اقدام باید ظرف مدت زمانی 48 ساعت آینده عملیاتی شود.

بازوند یادآور شد: در صورتی که کارفرمای این کارخانه اقداماتی که از او خواسته شده را انجام ندهد ما مجبور می شویم که از طریق سیستم و راه دیگری اقدام کنیم.

وی همچنین از پیگیری برای رفع مشکلات مجوز زیست محیطی این کارخانه خبر داد و گفت: همچنین اعتبارات لازم برای هزینه های برق رسانی و گاز رسانی این پروژه نیز پرداخت خواهد شد.