کارخانه فولاد ازنا ظرف 14 ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عمادزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم با اقدامات لازم و همچنین عمل به تعهدات استانی این کارخانه ظرف 14 ماه آینده به ثمر برسد و راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه بخش اعظمی از ماشین آلات این کارخانه تامین شده است گفت: حدود 540 تن تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی مورد نیاز این کارخانه از نیمه دوم سال گذشته وارد سایت شده است.

عضو هیئت مدیره کارخانه فولاد ازنا تحریم ها و همچنین مشکل در انتقال پول به کشورهای مقصد را دلیل تاخیر در اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تجهیزات این کارخانه عمدتا آمریکایی و ایتالیایی بودند تحریم ها موجب شد که این تجهیزات را نتوانیم وارد کنیم.

عمادزاده بیان داشت: همچنین 450 تن تجهیزات دیگر نیز امروز برای نصب در کارخانه وارد سایت خواهند شد.

وی همچنین عدم ایجاد زیرساختهای لازم را از سوی مسئولان استانی یکی دیگر از مشکلات پیش روی این پروژه برای عملیاتی شدن عنوان کرد و گفت: متاسفانه تعهداتی که از سال 85 از سوی مسئولان استانی داده شده بود اجرایی نشد و این امر موجب عدم اجرای این پروژه در شهرستان ازنا شد.

عضو هیئت مدیره کارخانه فولاد ازنا با اشاره به حضور هوشنگ بازوند به عنوان استاندار در استان لرستان تصریح کرد: امیدواریم با حضور ایشان زمینه رفع مشکلات موجود در این پروژه فراهم شود.

عمادزاده یادآور شد: در صورت ایجاد زیرساختهای لازم، اجرای تعهدات استانی و همکاری بانک صنعت و معدن امیدواریم بر اساس برنامه زمانبدی این پروژه ظرف 14 ماه آینده به ثمر برسد.