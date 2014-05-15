زلزله های سپیددشت لرستان خسارتی به دنبال نداشت/ فاصله کانون زلزله با مناطق مسکونی

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون دو زمین لرزه بالای سه ریشتر رخ داده در بخش سپیددشت از توابع شهرستان خرم آباد روی ارتفاعات منطقه بوده که جمعیت چندانی در آنجا ساکن نیست.

وی با بیان اینکه کانون این زلزله ها از مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی فاصله دارد، افزود: از طرف دیگر عمق بالای وقوع زلزله ها نیز موجب شد که این زمین لرزه ها مشکل خاصی را ایجاد نکند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان افزود: زمین لرزه 3.7 ریشتری که ابتدا رخ داد به نظر می رسد زلزله اصلی و زمین لرزه 3.3 ریشتری پس لرزه آن بوده باشد و احتمال می رود ظرف ساعات آینده چند پس لرزه ضعیف نیز ثبت شود.

آریایی با بیان اینکه به فرمانداری خرم آباد و بخشداری سپیددشت اعلام کرده ایم که نسبت به بررسی منطقه وقوع زلزله اقدام کنند، یادآور شد: با بررسی های دهیاران و ارائه گزارشها خوشبختانه هیچ موردی از آسیب یا خسارت به دنبال وقوع این دو زمین لرزه گزارش نشده است.

وی همچنین از آماده باش فرمانداری و بخشداری برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد و گفت: زلزله شب گذشته خرم آباد نیز مربوط به حرکت گسل "زرین چغا" بود که خوشبختانه مشکل جدی ایجاد نکرد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه این گسل در شمال شهر خرم آباد کمتر از دو سال است که فعال شده، افزود: این امر موجب شده است که زمین لرزه هایی در مرکز استان داشته باشیم که به طور عمده خفیف هستند.

آریایی با بیان اینکه زلزله های خفیف موجب تخلیه انرژی زمین می شوند، افزود: این زمین لرزه مانع تجمیع انرژی زمین شده و به مرور این انرژی تخلیه می شود.

بنابر این گزارش ظرف سه روز گذشته لرستان شاهد وقوع چهار زمین لرزه بوده که دو زلزله بالای سه ریشتر آن در بخش سپیددشت از توابع خرم آباد رخ داده است.

زلزله نخست امروز پنج شنبه با شدت 3.7 ریشتر در سپیددشت از توابع شهرستان خرم آباد به وقوع پیوست که زمان وقوع این زلزله ساعت 11 و 24 دقیقه و 40 ثانیه پیش از ظهر و عمق آن15.1 کیلومتر اعلام شد.

همچنین زلزله دوم با شدت 3.3 ریشتر در ساعت 12 و 19 دقیقه و 19 ثانیه ظهر امروز پنجشنبه در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین شب گذشته زمین لرزه ای با شدت 2.5 ریشتر در خرم آباد مرکز استان لرستان به وقوع پیوست که بخشی زیادی از مردم آن را احساس کردند و موجب وحشت مردم شد.

استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.