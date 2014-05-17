به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال که صبح امروز شنبه برگزار شد، کامران صاحب پناه با 5 رای در مقابل 4 رای مقداد نجف نژاد، به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شد. همچنین رضا صادق پور هم به عنوان نایب رئیس باشگاه استقلال انتخاب شد.

همچنین به دنبال انصراف منصور پورحیدری از این سمت سید سعیدرضا افجه‌ای به عنوان سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال انتخاب شد.

در نشست صبح امروز که در محل وزارت ورزش و جوانان با حضور امیر رضا خادم ، نماینده بازرسی کل کشورو اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال برگزار شد، بهرام افشارزاده به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال معرفی شد.