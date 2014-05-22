به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی میرباقری ظهر پنج شنبه در همایش اصول سیاست خارجی دولت اسلامی در سالن همایش شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد استان با اشاره به تأکید دولت یازدهم بر اعتدال و عقلانیت اظهار داشت: کسی منکر درست بودن اعتدال نیست اما تحلیل اعتدال از دیدگاه‌های مختلف، متفاوت است.

وی افزود: باید دید اعتدال یعنی عقلانیت در مسیر رسیدن به توسعه لیبرالی یا منظور عدل برقرار کردن در امور به شیوه اسلامی است.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با اشاره به اینکه باید دید عقلانیتی که از آن سخن می‌شود، چیست؟ ادامه داد: آیا ما می‌خواهیم مبتنی بر عقلانیت سکولار تصمیم بگیریم و یا اینکه عقلانیت دیگری را در نظر داریم.

وی گفت: هیچ کس از خشونت دفاع نمی‌کند اما گاهی عده‌ای انقلابی گری را مساوی خشونت می‌دانند. اگر هم می‌گوییم امنیت باید ارتقا یابد باید مشخص کنیم امنیت اسلام را مد نظر داریم یا امنیت ژورنالیسم ملی و دیگر شاخص‌ها.

حجت الاسلام میرباقری با اشاره به مطلوب بودن لغو تحریم‌ها از دید تمام ملت ایران افزود: اما اگر با از بین بردن هژمونی انقلاب اسلامی تحریم را لغو کردیم؛ آیا این موفقیت است؟

وی با اشاره به اینکه نفس مذاکرات برای دشمنان ملت ایران مهم است چرا که مذاکره کردن ابهت انقلاب اسلامی را زیر سؤال می‌برد خاطرنشان کرد: آنقدر که صحبت از اعتدال و عقلانیت می‌شود، احساس می‌کنیم گویا در سال‌های قبل نظام به دور از عقلانیت اداره شده که این ممکن نیست.

از اسلام لیبرالی دوری کنیم

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفت: به همان اندازه‌ای که از قرائت خشونت آمیز نسبت به اسلام باید پرهیز کنیم به همان اندازه هم باید از قرائت لیبرالی باید دوری کنیم.

وی ادامه داد: ما یک طرف درگیری تمدنی در جهان هستیم که حدود اختیاراتمان مشخص است پس باید نگاهمان معطوف به اندازه تصرفمان باشیم.

حجت الاسلام میرباقری با اشاره به اینکه باید حکومت و سیاست را از دیدگاه معرفت‌شناسی بررسی کرد اظهار داشت: باید مرز خود را در تعیین روابط بسازیم؛ وقتی پیامبر(ص) به کفار می‌گوید ما چیزی که شما می‌پرستیم نمی‌پرستیم؛ چطور می‌خواهیم با چنین کسانی آشتی ایجاد کنیم؟

وی با اشاره به اینکه گاهی برخی تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود، منوط به تغییر تکوین عالم است گفت: از نظر نگاه هستی شناسی چنین دیدگاهی ممکن نیست.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با اشاره به اینکه اسلام مبدا قدرت را خدای متعال می‌داند ابراز داشت: در درجه بعد خداوند متعال فاعل آفریده و بخشی از آن ما هستیم. ذیل این جریان دو جریان پیدا می‌شود؛ جریان استکبار و عبودیت. هر دو هم به دنبال توسعه تصرفات خود هستند.

وی با اشاره به اینکه اصلاً حوزه اختیارات ما نیست که ما بتوانیم جلوی بین حق و باطل را بگیریم خاطرنشان کرد: گاهی افراد جای خدا و نبی اکرم می‌نشینند و می‌خواهند صلح کلی به وجود بیاورند.

میرباقری ادامه داد: قرآن علم تاریخ نیست بلکه تاریخ را به گونه‌ای تبیین می‌کند که بتوانیم آینده نگری داشته باشیم.

تمدن غرب رو به افول است

وی گفت: تمدن غرب با در حال افول است چرا که برد نظام انگیزشی آن در حال کاهش است. دستگاه انگیزشی انبیا بی تردید ظرفیتی که در جهان تولید می‌کند پیروز بر فراعنه و شیطان خواهد بود.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی خاطرنشان کرد: مقیاس تأثیر انقلاب اسلامی تکامل محاسبات جهانی است. در این مقیاس می‌شود وارد مذاکره شد و شاخص‌هایی مانند توسعه امنیت و رفاه مردم را دنبال کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید در این دنیا به دنبال صلح کلی بود گفت: صلح کلی یا با نفی دین اسلام محقق می‌شود یا با نفع تمدن مادی. پس اصلاً به آن سمت نروید چرا که فقط در زمان غیبت این اتفاق رخ خواهد داد.

