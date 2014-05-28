انتقال آب از منطقه حفاظت شده سبزکوه به تالاب چغاخور ارزیابی زیست محیطی ندارد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این پروژه چند اثر تخریبی و ایراد اساسی دارد چرا که از یکسو منطقه حفاظت شده سبزکوه را تخریب کرده از سوی دیگر قرق و ذخیره گاه جنگلی چهارطاق که جزو ذخیره گاههای منحصر به فرد سازمان جنگل ها و مراتع است را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته وی، همچنین از آنجایی که آب منتقل شده از این منطقه حفاظت شده به تالاب چغاخور قرار است در این تالاب ذخیره و برای مصارف صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد نه تنها برای این تالاب سودی ندارد که موجب بر هم زدن اکوسیستم آن نیز می شود.

یوسف پور اظهار داشت: در حقیقت برای انتقال این آب به تالاب چغاخور بایستی ارتفاع سدی که بر روی این تالاب وجود دارد افزایش یابد و بنابراین تالاب چغاخور از تعریف تالابی که عمق آن نباید از 6 متر تجاوز کند خارج شده و تبدیل به دریاچه می شود.

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل دبی بالای آب جریان رودخانه ای با رسوبات زیاد وارد این تالاب می شود که در نتیجه موجب بر هم زدن کیفیت آب و به هم خوردن تعادل محیط زندگی زیستمندان این تالاب می شود.

مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر دستگاه حفار تونل برای انتقال آب از منطقه حفاظت شده سبزکوه به تالاب چغاخور خریداری شده افزود: درحال حاضر این دستگاه در محل کارگاه تونل در حال مونتاژ است و از آنجایی که خاصیت دستگاههای تی بی ام یا حفار تونل این است که بلافاصله پس از مونتاژ باید آغاز به کار کند بنابراین احتمال این که این پروژه بدون ارزیابی زیست محیطی چند روز آینده آغاز به کار کند زیاد است.

وی تاکید کرد: محیط زیست استان به هیچ عنوان این پروژه را سازگار با موازین زیست محیطی نمی‌داند و مراحل ارزیابی آن هنوز طی نشده بنابراین آغاز به کار این پروژه را خلاف قوانین می‌داند.