به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان عصر شنبه در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ساوه گفت: طرح انتقال آب از سد کوچری به ساوه در صورت انجام قرارداد داخلی ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت، اما از طریق فاینانس خارجی به مراتب با اعتبار کمتری به بهره برداری می رسد.

وزیر نیرو افزود: در هفت ماه گذشته، دو پروژه مهم در حوزه آب شامل تصفیه خانه آب شرب و تصفیه خانه فاضلاب در ساوه به بهره برداری رسید که در شرایط مالی کنونی، اقدامی ارزشمند است.

چیت چیان خاطرنشان کرد: هم اکنون کشور ما از لحاظ منابع آب در شرایط دشواری قرار گرفته است و براساس بررسی که امروز در شورای آب در زمینه نقاط مختلف کشور انجام شد، برخی استان ها همچون سیستان و بلوچستان با ۶۵درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته، بوشهر با ۴۶ درصد و خوزستان با ۴۵ درصد کاهش بارندگی روبرو بوده اند و غالب نقاط کشور با خشکسالی مستمر مواجه هستند.

وی اظهار کرد: اثرات تجمعی خشکسالی به مراتب پیچیده تر و سخت تر است چون کشور در ۱۴ سال گذشته دچار خشکسالی بوده و شرایط دشواری برای مردم و مسئولین مربوطه ایجاد شده است.

برخی از نقاط کشور به صورت مقطعی با قطعی آب مواجه است

وزیر نیرو تصریح کرد: در برخی از نقاط کشور به صورت مقطعی با قطعی آب مواجه هستیم، اما تلاش می کنیم مشکلات موجود برطرف شود.

چیت چیان اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب ساوه هم اکنون شرایط تصفیه فاضلاب یک شهر ۲۴۰ هزار نفری را دارا است و این ظرفیت در مراحل تکمیلی طرح افزایش خواهد یافت.

وی به بخشی از مزایای وجود تصفیه خانه فاضلاب اشاره کرد و گفت: مهمترین نتیجه وجود تصفیه خانه فاضلاب، تامین بهداشت جامعه است و چنانچه فاضلاب جمع آوری و تصفیه نشود، معضل بهداشتی برای مردم ایجاد و جامعه متحمل هزینه های زیادی برای درمان خواهند شد.

وزیر نیرو اظهار کرد: دومین مزیت تصفیه خانه های فاضلاب در راستای حفظ محیط زیست است، چنانچه فاضلاب بدون تصفیه وارد محیط زیست شود، این آلودگی به منابع آب زیرزمینی نشت کرده و آلودگی این منابع ارزشمند آب را به دنبال دارد.

چیت چیان افزود: با توجه به اینکه ۵۵ درصد آب شرب کشور از منابع آب زیرزمینی تهیه می شود، در صورت نشت از طریق فاضلاب های تصفیه نشده، مخاطراتی برای کیفیت آب زیرزمینی و مردم ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که کشور با خشکسالی و کمبود منابع آب زیرزمینی روبرو است بخش عمده از خروجی تصفیه خانه های فاضلاب می تواند در بخش های صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است مطالعات اولیه تصفیه خانه فاضلاب ساوه از سال ۷۴ و عملیات اجرایی آن از سال ۸۶ آغاز شده است که به موازات اجرای این طرح، خطوط اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری نیز عملیاتی شده و این تصفیه خانه به روش لجن فعال و با اعتباری بالغ بر ۲۵۵ میلیارد ریال بهره برداری شد.