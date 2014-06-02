کره در زمین هلند شگفتی خلق کرد/ باخت آرژانتین به آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب در ادامه رقابتهای هفته دوم لیگ جهانی والیبال علاوه بر بازی ایتالیا و ایران چندین مسابقه در گروه‌های مختلف برگزار شد که از جمله آن می‌توان به پیروزی تیم ملی کره‌جنوبی در زمین هلند اشاره کرد. کره‌ای‌ها که بازی اول را باخته بودند با این برد شگفتی‌ساز شدند.

در یکی دیگر از بازی‌ها تیم ملی آرژانتین در خانه خود مقابل آلمان نتیجه را واگذار کرد. پرتغال هم در بازی دوم خانگی برابر جمهوری چک شکست را پذیرا شد. کانادا به سختی از سد فنلاند گذشت و فرانسه دومین برد آسان خود را برابر ژاپن کسب کرد.

نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

گروه C

* کانادا 3 - فنلاند 2(19 - 25، 25 - 21، 25 - 18، 23 - 25 و 15 - 11)

گروه D

* فرانسه 3 - ژاپن صفر(25 - 14، 25 - 15 و 25 - 21)

* آرژانتین 2 - آلمان 3(25 - 20، 25 - 20، 20 - 25، 16 - 25 و 13 - 15)

گروه E

* پرتغال صفر - چک 3(23 - 25، 18 - 25 و 22 - 25)

* هلند یک - کره جنوبی 3(18 - 25، 23 - 25، 25 - 20 و 22 - 25)

