به گزارش خبرنگار مهر، از گروه A لیگ جهانی والیبال در هفته سوم چهار بازی برگزار می‌شود که تیم ملی والیبال ایران در دو بازی به مصاف برزیل میزبان و پرافتخارترین تیم این رقابتها خواهد رفت. در این گروه، ایتالیا که با 12 امتیاز از چهار بازی صدر جدول را در اختیار دارد در دو دیدار از لهستان پذیرایی خواهد کرد.

در گروه B لیگ جهانی والیبال نیز چهار دیدار در هفته سوم برگزار می‌شود که روسیه مدافع عنوان قهرمانی در ایالات متحده در دو بازی به مصاف آمریکا می‌رود و بلغارستان نیز در دو بازی از صربستان پذیرایی خواهد کرد.

در هفته سوم لیگ جهانی والیبال 12 بازی نیز در گروه‌های سوم تا پنجم (12 تیمی که برای یک سهمیه مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال با هم رقابت می‌کنند) برگزار می‌شود.

برنامه کامل بازی های هفته سوم لیگ جهانی والیبال به قرار زیر است:

پنج‌شنبه 15 خردادماه:

گروه پنجم: جمهوری چک - کره‌جنوبی

جمعه 16 خردادماه:

گروه یک: برزیل - ایران و ایتالیا - لهستان

گروه دوم: امریکا - روسیه

گروه سوم: بلژیک - کانادا

گروه چهارم: آرژانتین - ژاپن

گروه پنجم: جمهوری چک - کره‌جنوبی

شنبه 17 خردادماه:

گروه اول: برزیل - ایران

گروه دوم: بلغارستان - صربستان و امریکا - روسیه

گروه سوم: استرالیا - فنلاند

گروه چهارم: آلمان - فرانسه

گروه پنجم: هلند - پرتغال

یکشنبه 18 خردادماه:

گروه اول: ایتالیا - لهستان

گروه دوم: بلغارستان - صربستان

گروه سوم: استرالیا - فنلاند و بلژیک - کانادا

گروه چهارم: آلمان - فرانسه و آرژانتین - ژاپن

گروه پنجم: هلند - پرتغال