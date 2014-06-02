پیشرفت فیزیکی 76 درصدی سیلوی 70 هزار تنی بوکان/ اعتبارات تخصیص نیافت

جوادی با اشاره به در دست احداث بودن سیلوی پیرانشهر با 20 هزار تن ظرفیت و قابلیت افزایش تا 50 هزار تن و سیلوی تکاب با 30 هزار تن ظرفیت و قابلیت افزایش تا 40 هزار تن، یادآور شد: سیلوی ٣٠ هزار تنی تکاب بعنوان تنها سیلوی بخش خصوصی هم اکنون از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
وی با بیان اینکه با افتتاح سیلوهای در دست احداث ظرفیت ذخیره سازی گندم در آذربایجان غربی به یک میلیون تن می رسد، ادامه داد: با توجه به ظرفیت تولید 600 هزار تنی گندم در سطح استان و ظرفیت تولید و ذخیره سازی منطقه با افتتاح این سیلوها ظرفیت سیلو سازی در استان تکمیل می شود.
35 مرکز گندم کشاورزان در آذربایجان غربی را خریداری می کنند
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی از خرید گندم کشاورزان با همکاری تعاون روستایی در 35 مرکز تعیین شده در سطح استان خبر داد و گفت: خرید گندم از ابتدای تیرماه سالجاری در آذربایجان غربی آغاز شده که قیمت خرید نیز پس از محاسبه افت مفید و غیر مفید یک هزار و ٥٠ تومان تعیین شده است.
جوادی حداقل قیمت خرید گندم را یک هزار و یک تومان و حداکثر را یک هزار و ٦٤ تومان دانست و با بیان اینکه به ازای بیش از 2 درصدی سن زدگی برای هر درصد اضافی 100 ریال از قیمت خرید کسر می شود، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی جهاد کشاورزی استان ٦٣٠ هزار تن برآورد تولید گندم شده و پیش بینی می شود ٤٠٠ هزار تن گندم تحویل شرکت غله شود.
وی با بیان اینکه فرمانداران از صدور هر نوع بارنامه به نام گندم از اول خرداد خودداری و از خروج محموله های گندم به خارج از استان جلوگیری می کنند، یادآور شد: سرانه مصرف گندم در استان مطابق با کشور برابر با هر فرد ٩ کیلو گرم گندم و ٧ و نیم کیلو گرم آرد در ماه است که این میزان به نسبت جمعیت در شهرها توزیع می شود.
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