پیشرفت فیزیکی 76 درصدی سیلوی 70 هزار تنی بوکان/ اعتبارات تخصیص نیافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند جوادی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشار به پیشرفت فیزیکی 76 درصدی سیلوی 70 هزار تنی بوکان بعد از گذشت 12 سال از آغاز عملیات اجرایی این طرح، افزود: متاسفانه سیلوی 70 هزار تنی بوکان از سال 81 تا کنون با مشکلات زیادی از جمله کمبود اعتبار مواجه بوده و عدم تخصیص اعتبار طی 2 سال گذشته نیز موجب معطلی در اجرای این طرح بزرگ ذخیره سازی محصول استراتژیک گندم شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دستگاههای مورد نیاز با توجه به تکنولوژی روز دنیا برای راه اندازی سیلوی 70 هزار تنی بوکان خریداری شده،‌ اظهار داشت:‌ این طرح از محل اعتبارات ملی تامین بودجه می شود که متاسفانه طی سال گذشته بودجه ای برای اجرای عملیات عمرانی طرح تخصیص نیافت و مقرر شده در فصل خرید گندم امسال باسکول ها در این سیلو وصل شود .

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به وجود 200 هزار تن انبار ذخیره سازی گندم در سطح استان،‌ اعلام کرد:‌هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی گندم در سیلوهای فعال 840 هزار تن شامل 386 هزار تن بخش خصوصی، 100 هزار تنی خوی برای مواقع اضطراری،‌ 400 هزار تنی سیلو بخش خصوصی و 300 هزار تنی سیلوی کارخانجات آرد و نان استان است.

جوادی با اشاره به در دست احداث بودن سیلوی پیرانشهر با 20 هزار تن ظرفیت و قابلیت افزایش تا 50 هزار تن و سیلوی تکاب با 30 هزار تن ظرفیت و قابلیت افزایش تا 40 هزار تن‌،‌ یادآور شد:‌ سیلوی ٣٠ هزار تنی تکاب بعنوان تنها سیلوی بخش خصوصی هم اکنون از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. وی با بیان اینکه با افتتاح سیلوهای در دست احداث ظرفیت ذخیره سازی گندم در آذربایجان غربی به یک میلیون تن می رسد‌، ادامه داد: با توجه به ظرفیت تولید 600 هزار تنی گندم در سطح استان و ظرفیت تولید و ذخیره سازی منطقه با افتتاح این سیلوها ظرفیت سیلو سازی در استان تکمیل می شود.

35 مرکز گندم کشاورزان در آذربایجان غربی را خریداری می کنند

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی از خرید گندم کشاورزان با همکاری تعاون روستایی در 35 مرکز تعیین شده در سطح استان خبر داد و گفت: خرید گندم از ابتدای تیرماه سالجاری در آذربایجان غربی آغاز شده که قیمت خرید نیز پس از محاسبه افت مفید و غیر مفید یک هزار و ٥٠ تومان تعیین شده است.

جوادی حداقل قیمت خرید گندم را یک هزار و یک تومان و حداکثر را یک هزار و ٦٤ تومان دانست و با بیان اینکه به ازای بیش از 2 درصدی سن زدگی برای هر درصد اضافی 100 ریال از قیمت خرید کسر می شود، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی جهاد کشاورزی استان ٦٣٠ هزار تن برآورد تولید گندم شده و پیش بینی می شود ٤٠٠ هزار تن گندم تحویل شرکت غله شود.

وی با بیان اینکه فرمانداران از صدور هر نوع بارنامه به نام گندم از اول خرداد خودداری و از خروج محموله های گندم به خارج از استان جلوگیری می کنند، یادآور شد: سرانه مصرف گندم در استان مطابق با کشور برابر با هر فرد ٩ کیلو گرم گندم و ٧ و نیم کیلو گرم آرد در ماه است که این میزان به نسبت جمعیت در شهرها توزیع می شود.