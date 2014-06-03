به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اولیور استون کارگردان برنده جایزه اسکار و مویتس بورمن تهیه کننده‌ای که مدتهاست او را در پروژه‌هایش همراهی می کند موفق به عقد قرارداد برای دریافت حقوق کتاب «پرونده‌های اسنودن: درون ماجرای مردی که بیش از همه در جهان تحت تعقیب است» نوشته لوک هاردینگ روزنامه‌نگار شدند.

استون فیلمنامه این فیلم را برمبنای وقایعی که هاردینگ در کتابش آورده می نویسد و آن را می سازد. این گزارش برمبنای اطلاعات اسنودن از حضور او در آژانس امنیت ملی آمریکا نوشته شده است.

استون نوشتن فیلمنامه را شروع کرده و برمن در پی پیدا کردن یک تهیه‌کننده اروپایی است تا هر چه سریعتر و پیش از پایان سال این فیلم کلید بخورد.

نیویورک تایمز این کتاب را روایتی تقریبا رمان‌گونه خوانده بود که بخشی از آن کاملا جنبه تریلر سینماگونه دارد.

استون در این باره گفت: این یکی از بزرگترین داستان های دوران ماست. یک چالش واقعی. از این که گاردین با ما همکاری می کند خوشحالم.

آلن راسبریجر سردبیر گاردین در این باره گفت: داستان ادوارد اسنودن واقعا فوق العاده است و افشاسازی های بی سابقه ای که او انجام داد برای همیشه درک ما از دولت و تکنولوژی و رابطه ما با آن ها را تغییر داد. ما از اینکه می توانیم با اولیور استون و موریتز بورمن برای این فیلم کار کنیم بسیار خوشحال هستیم.

کتاب هاردینگ توسط گاردین فیبر در بریتانیا به چاپ رسیده است.

ادوارد جوزف اسنودن متولد ۱۹۸۴ میلادی، افشاگر کنونی و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی بود. اسنودن در ژوئن ۲۰۱۳ اطلاعات طبقه بندی شده‌ای از برنامه‌های فوق سری اِن‌اس‌اِی از جمله برنامه شنود پریزم را به نشریات گاردین، نیویورک تایمز و واشنگتن‌پست لو داد.