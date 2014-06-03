  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۷

نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل برای بررسی بحران اوکراین

نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل برای بررسی بحران اوکراین

وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از امروز سه شنبه نشست دو روزه خود در بروکسل را با هدف بررسی بحران اوکراین و واکنش این سازمان به آن برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برای اولین بار از زمان آغاز بحران اوکراین، وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گرد هم آمده اند تا راه های مقابله با بحران اوکراین را بررسی کنند.

هر چند از زمان آغاز بحران در اوکراین ناتو در چندین نوبت نشست هایی را برگزار کرده اما این برای نخستین بار است که وزیران دفاع کشورهای عضو آن در بروکسل در خصوص این موضوع گردهم می آیند.

در همین رابطه "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو، پیش از آغاز این نشست در حضور خبرنگاران گفت: بحران اوکراین نشان داد که ناتو باید به نهادی انعطاف پذیرتر، سریعتر و مناسبتر تبدیل شود.

بر اساس گزارش های منتشر شده، وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در این نشست دو روزه نحوه پاسخ دادن به اقدامات روسیه در خصوص اوکراین را بررسی می کنند. گفته می شود که انتخاب گزینه های بلند مدتی که تبعات منفی بیشتری برای روسیه به دنبال داشته باشد در دستور کار وزیران دفاع ناتو قرار دارد.

به گزارش مهر، کشورهای غربی روسیه را متهم به دخالت در امور اوکراین کرده و مدعی هستند که اقدامات این کشور موجب بروز ناآرامی در آن شده است اما مرور تحولات چند ماه گذشته سرزمین انقلاب نارنجی نشان می دهد که مداخله کشورهای اروپایی و امریکا و تحریک غرب گرایان اوکراین از سوی این کشورها موجب آغاز اعتراضات و متعاقب آن سقوط دولت "ویکتور یانوکوویچ" شد. هر چند کشورهای غربی به غرب گرایان اوکراینی وعده های زیادی داده بودند اما با وجود گذشت چند ماه از سقوط یانوکوویچ، این کشور همچنان گرفتار بحران است.

کد مطلب 2304693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها