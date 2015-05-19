دیدار دبیر کل ناتو با سرگئی لاوروف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دبیرکل ناتو در دیدار امروز خود با لاوروف مدعی شد تا روسیه سلاح های سنگین و نظامیان خود را از اوکراین خارج کند.

«ینس استولتنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در حاشیه نشست «شورای وزرای اروپا»در «کاخ اگمونت» بروکسل با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد.

استولتنبرگ در این دیدار بر عملی کردن توافق مینسک تأکید کرد.

وی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: مراتب نگرانی خود از تعداد زیاد رزمایش های روسیه را به اطلاع لاوروف رساندم و لزوم شفاف سازی فعالیت ها به ویژه پس از گسترش حضور نظامی در اطراف مرزهای ناتو را به وی تأکید کردم.

مناطق شرقی اوکراین از اوایل سال گذشته میلادی و پس از الحاق کریمه به روسیه و به خاطر فعالیت شبه نظامیان استقلال طلب صحنه درگیری های خونین میان جدائی طلبان و ارتش اوکراین است. در این میان کشورهای غربی روسیه را متهم به حمایت از جدائی طلبان می کنند، اتهامی که روسیه صراحتا آن را رد کرده است.