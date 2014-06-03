به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه صابر صبح سه شنبه درجمع خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان با اعلام خبر انتشار نتایج اولیه متقاضیان دریافت مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: این نتایج صرفا از طریق سامانه WWW.adliran.IR قابل مشاهده و پیگیری است.

وی تصریح کرد: ان امر در راستای توسعه خدمات قضایی و تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه چندی پیش اقدام به نام نویسی از متقاضیان کرد که هم اکنون نتایج اولیه متقاضیان دریافت مجوز تاسیس این دفاتر اعلام شده است.

سرپرست معاونت آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان سمنان گفت: با توجه به اینکه کلیه مراحل نام نویسی از متقاضیان، بررسی اولیه و اعلام نتایج توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تهـران صورت گرفته است، از متقاضیان تاسیس این دفاتر در استان خواست تا کلیه امور خود را از طریق سامانه اعلام شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایتخت پیگیری کنند.

صابر همچنین در خاتمه، شماره تلفن 02163974048 را برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات متقاضیان تاسیس دفاتر الکترونیک قضایی در استان سمنان اعلام کرد.