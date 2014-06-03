به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم رجایی ظهر سه شنبه در مراسم بدرقه مددجویان زائر حرم امام خمینی(ره) در کمیته امداد نیشابور، اظهارکرد: ما در زمان ائمه(ع) نبودیم ولی در زمانی معاصر زندگی و سیره امام خمینی(ره) را درک کرده‌ایم و شاهد ایمان، اخلاص و تقوای منحصر به فرد ایشان بوده‌ایم.

وی با اشاره به چگونگی عبادت خدا توسط بزرگان دین، اظهار داشت: هیچگاه نماز شب امام خمینی(ره) ترک نمی‌شد و حتی نماز اول وقت ایشان نیز هیچگاه به تاخیر نمی‌افتاد.

مسئول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج نیشابور از توجه به نماز اول وقت در جامعه و به‌خصوص در بازار به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه گاهی اوقات ما تمام کارهای دنیوی خود را انجام می‌دهیم و در آخر به فکر نماز می‌افتیم.

رجایی بیان کرد: امام خمینی(ره) حتی جلسات مهم خود را به‌خاطر نماز به تاخیر انداخته و یا تعطیل می‌کردند و حتی در زمان بیماری در بیمارستان نماز اول وقت ایشان به تاخیر نیفتاد.

وی با اشاره به ساده‌زیستی حضرت امام خمینی(ره) یادآور شد: امام خمینی(ره) در نجف در یک منزل 60 متری زندگی می‌کردند و در ایران نیز پایگاه و منزل‌شان یک حسینیه بود.

مسئول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج نیشابور با بیان این سخن از امام خمینی(ره) که اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید، تاکید کرد: مسئولان نظام در هر پست و مقامی باید خدمتگزاری، تواضع و اخلاص را از امام خمینی(ره) درس بگیرند و هیچگاه مردم را از یاد نبرند.

رجایی، شجاعت امام خمینی(ره) را ریشه در ایمان ایشان دانست و گفت: همین اخلاص امام خمینی(ره) موجب شد که مردم حتی جان خود را برای ایشان فدا کنند.

گفتنی است به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) همایش‌‌های تبیین سیره زندگی حضرت روح‌اله(ره) در کانون فرزندان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام رجایی امام جمعه موقت نیشابور و در خوابگاه پسران کمیته امداد با سخنرانی حجت‌الاسلام پیرگزی امروز برگزار شد.