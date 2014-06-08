به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی 2014، بیستمین دوره این مسابقات است که با حضور 32 تیم در برزیل برگزار می شود. اما در 19 دوره گذشته اتفاقاتی رخ داده که از بعضی از آنها به عنوان رسوایی یاد می شود و در اینجا به 10 رسوایی بزرگ تاریخ رقابتهای جام جهانی اشاره می‌شود:

1- قتل آندره اسکوبار

آندره اسکوبار ، مدافع تیم فوتبال کلمبیا، پس از گل به خودی که در دیدار با آمریکا زد و منجر به شکست دو بر یک تیمش شد از سوی فردی ناشناس به ضربه گلوله کشته شد. این اتفاق تراژیک 10 روز پس از این شکست در "مدلین" کلمبیا رخ داد.

2- دوپینگ دیه‌گو مارادونا

دیه‌گو مارادونا در جام جهانی 1994 تلاش کرد تا به همه ثابت کند در مورد انتقاداتی که نسبت به وی دارند، اشتباه کرده‌اند. وی در بازی با یونان گل زد و به سمت دوربین رفت و در بازی با نیجریه هم عملکرد بسیار خوبی داشت. اما مارادونا در بازی با بلغارستان، دوپینگی اعلام شد.

3- ماجرای مسمومیت رونالدو

چیزی نمانده بود که رونالدو تیم فوتبال برزیل را به پنجمین قهرمانی خود برساند اما در بازی پایانی و در دیدار با فرانسه اتفاق دیگری روی داد. 72 دقیقه قبل از آغاز بازی نام وی در فهرست نفرات تیم نبود اما نیم ساعت بعد نام وی در فهرست قرار گرفت. سپس شایعه شد که به خاطر فشار نایکی بوده که وی در ترکیب برزیل قرار گرفته است. رونالدو پس از بازی بلافاصله به دلیل تشنج به بیمارستان منتقل شد.

4- برخورد سهمگین شوماخر با مهاجم فرانسه

نیمه نهایی جام جهانی 1982 اسپانیا. دیدار تیم‌های آلمان غربی و فرانسه. فرانسوی‌ها توپی را پشت دفاع آلمان انداختند و پاتریک باتیستون و هارالد شوماخر، دروازه‌بان آلمان برای توپ کورس گذاشتند اما بازیکن فرانسوی زودتر به توپ رسید.

شوماخر برای متوقف کردن حریف با باسن و دست به صورت بازیکن فرانسوی کوبید که باعث شد باتیستون سه دندان خود را از دست بدهد و بیهوش شود. وی حتی برای دقایقی به اکسیژن نیاز پیدا کرد. داور مسابقه پس از این اتفاق ضربه کاشته را به سود آلمان اعلام کرد. بی بی سی در سال 2005 این تصمیم را یکی از بدترین تصمیمات داوری در تاریخ فوتبال اعلام کرد.





5- تبانی آلمان و اتریش

آلمان غربی و اتریش در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا به مصاف هم رفتند. آلمانی‌ها با نتیجه 2 بر یک مقابل الجزایر شکست خورده بودند و در خطر حذف از مرحله گروهی قرار داشتند. از آنجایی که الجزایر یک روز جلوتر بازی کرده بود، آلمان و اتریش می‌دانستند که یک پیروزی یک بر صفر به نفع آلمان منجر به صعود هر دو تیم خواهد شد. "هورست هوربش" در دقیقه 10 گل آلمان‌ها را به ثمر رساند و هر دو تیم تا پایان کاری به دروازه یکدیگر نداشتند. این موضوع سبب شد تا فیفا از آن پس بازی‌های پایانی مرحله گروهی را به صورت همزمان برگزار کند.

6- دست خدا

ماراداونا در جام جهانی 1986 و در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها با دست مقابل انگلستان گل زد. مارادونا در دقیقه 51 روی دست پیتر شیلتون، از طریق دست دروازه انگلیسی‌ها را باز کرد. داور این گل را پذیرفت. مارادونا بعدا گفت بخشی از سرش به همراه دست خدا موجب به ثمر رسیدن گل شده است.

7- دروازه‌بان آرژانتینی در تیم پرو

در جام جهانی 1978 که به میزبانی آرژانتین برگزار شد، تیم میزبان برای اینکه در رقابت با برزیل به فینال این دوره از رقابتها راه پیدا می‌کرد، می‌بایست با چهار گل اختلاف تیم پرو را شکست می‌داد. این بازی در نهایت با نتیجه 6 بر صفر به سود آرژانتین خاتمه یافت. بعدها شایعه شد که پرو در آن بازی به دروازه‌بان متولد آرژانتین خود تحت عنوان "رامون کویرگوآ" بازی داده است.

8- رسوایی هلندی‌ها

جام جهانی 1974 و جایی که هلندی‌ها خودشان را آماده می‌کردند تا در دیدار پایانی با آلمان غربی میزبان بازی کنند. نشریه بیلد گزارش داد تعدادی از زنان که به لحاظ اخلاقی مشکل داشتند، با پرداخت رشوه به ماموران امنیتی به اردوی تیم هلند راه پیدا کردند و پاپاراتزی‌ها به این جنجال دامن زدند. می‌گویند مردان یوهان کرایف اگر در بازی فینال، خوب بازی نکردند، به این دلیل بود که شب قبل از بازی مشغول توضیح دادن ماجرا از طریق تلفن به همسرانشان بودند.





9- نبرد سانتیاگو

در سال 1962، تیم‌های شیلی و ایتالیا در مرحله گروهی به مصاف هم رفتند. اولین خطای بازی پس از 12 ثانیه انجام شد و اولین اخراج در دقیقه 8 دیدار. "جورجیو فرینی" از خروج از زمین امتناع کرد و نیروهای پلیس به داخل زمین ریخته و بازیکن ایتالیا را خارج کردند. این کشمکش در تمام طول بازی ادامه پیدا کرد. در دقیقه 41 "سانچز"، بازیکن شیلی، به تلافی انتقام به خاطر ضربه‌ای که داوید، بازیکن ایتالیا به گردنش زده بود، وی را نقش بر زمین کرد اما این داوید بود که از سوی "کن آستور"، داور انگلیسی مسابقه، اخراج شد.

10- سرقت از جواهرفروشی

این اتفاق در یک تورنمنت پیش از رقابتهای جام جهانی در کلمبیا روی داد. "بابی"های انگلستان (مور و چارلتون) از یک مغازه جواهرفروشی دیدن کردند تا برای همسر چارلتون هدیه‌ای تهیه کنند. وقتی آنها از مغازه خارج شدند، مغازه‌دار به پلیس زنگ زد و پلیس کاپیتان انگلستان، مور، را متهم به سرقت دستبندی 600 پوندی کرد. مور تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و هارولد ویلسون، نخست وزیر وقت انگلستان، به یک دیپلمات بریتانیایی دستور داد تا این بازیکن را از حصر خارج کند. مور به موقع به جام جهانی رسید اما تا سال 1975 این اتهام را به دوش کشید.