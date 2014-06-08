نیاز به شروع خوب جام جهانی داریم/ بازیکنان ایران قلبی بزرگ دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، برونو درباره تخصص‌های حرفه‌ای خود، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من دو تخصص دارم، تخصص اولم تمرین روی عملکرد بازیکنان است و در درجه نخست روی تمرین بازیکنان چه در زمین مسابقه و چه در باشگاه بدنسازی تمرکز دارم. تخصص دوم من هم ریکاوری و بازیابی سریع توانایی بازیکنان است.

وی ادامه داد: البته این حرفه جدیدی نیست و استفاده از آن به سال‌ها اخیر محدود نمی‌شود اما کاری که در تیم ملی فوتبال ایران انجام می‌دهیم این است که بیش از مواقع دیگر روی جزییات بازیکنان ریز می‌شویم. البته برایم بسیار مهم، کلیدی و همینطور دشوار است که باید بررسی کلی در مسائل تمرینی، تغذیه‌ای، ریکاوری و عملکردی کل بازیکنان داشته باشم. با دقت زیادی روی تک تک آنها کار می‌کنم و امیدوارم در مسابقات موفق شویم.

مربی تجزیه و تحلیل بدنی تیم ملی فوتبال ایران بیان کرد: از بودن در تیم ملی فوتبال ایران بسیار خوشحال هستم. به این دلیل که تجربه کار با ملی‌پوشان ایران را نداشتم. در درجه اول می‌بایست خودم را به آنها اثبات می‌کردم تا پس از آشنایی آنها با تخصصم و آماده‌سازی ذهن آنها، برنامه‌های خود را روی بازیکنان اجرا کنم تا به اهداف مورد نظرم برسم.

وی درباره شرایط بدنی بازیکنان ایران در مقایسه با شرایط بدنی بازیکنان باشگاه کورینتیانس تصریح کرد: کارم را در تیم ملی ایران از اردوی آفریقای جنوبی شروع کردم و با توجه به اینکه آن اردو با بازیکنان داخلی لیگ ایران برگزار شد و تازه مسابقات آنها به پايان رسیده بود، در واقع میزان آمادگی و عملکرد بازیکنان در سطح پایین‌تری نسبت به شرایط حال حاضرشان قرار داشت.

برونو خاطرنشان کرد: اطمینان دارم در صورت انجام برنامه‌ها و در صورتیکه فرصت انتقال تجربه‌هایی که در باشگاه کورینتیانس بدست آوردم را داشته باشم، بازیکنان تیم ملی ایران همین روند رو به رشد خود را ادامه خواهند داد. از نکات جالبی که در بدو ورودم به تیم ملی در آفریقای جنوبی نظرم را به خودش جلب کرد، این بود که متوجه شور و اشتیاق بسیار زیاد بازیکنان تیم ملی برای کار کردن، ارتقا بخشیدن و تمرکز برعملکردشان شدم.

وی درباره نحوه و مدت آشنایی با کارلوس کی‌روش یادآور شد: به این دلیل که من تجربه کار در باشگاه رئال مادرید را داشتم و کی‌روش هم تجربه مربیگری در این باشگاه را داشت، چند مرتبه‌ای یکدیگر را در شهر مادرید دیده بودیم اما آشنایی اصلی ما زمانی به وجود آمد که کی روش به شهر سائوپائولو و برای بازدید از کمپ باشگاه کورینتیانس آمده بود. کی روش آنجا متوجه حضور من شده و از من خواست با تیم ملی ایران همکاری کنم.

مربی تجزیه و تحلیل بدنی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که سخت‌ترین بازی ایران در جام جهانی کدام بازی خواهد بود، تاکید کرد: مطمئنا برای ایران و همه تیم‌ها بازی نخست بسیار حائز اهمیت است، چراکه شرایط روحی جدیدی ایجاد می‌کند و از نظر احساسی بازیکنان در سطح بالایی قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: بدون شک احتیاج داریم که بازی اول جام جهانی را خوب شروع کنیم تا بتوانیم رویاهای خود را زنده نگه داریم و امیدوارانه به مرحله بعد صعود کنیم. البته اعتقاد قلبی‌ام این است به هیچ وجه نمی‌توانیم پیش از شروع یک بازی درباره آن صحبت کنیم و یادمان نرود بازی فوتبال همیشه یازده در مقابل یازده است. اعتقاد دارم بازیکنان تیم ما می‌توانند موفق شوند چراکه این تیم قلب بزرگی دارد.

برونو در آخرین سوال نسبت به شناخت قبلی و همکاریش با تیم ملی ایران گفت: این را باید بگویم از همکاری با تیم ملی ایران بسیار خوشحال هستم و این باعث افتخارم است. البته این فرصت بسیار خوبی برای من هم است زیرا شناخت بهتر و بیشتری از تیم، مردم و فرهنگ غنی ایران پیدا کردم و متوجه این موضوع شدم خیلی از مطالب مشترک بین ایران و برزیل وجود دارد. ملت برزیل هم در چند سال گذشته با مشکلات رو به رو بوده اما مانند ملت ایران هیچ موقع قطع امید نکرده و مبارزه جویانه برای رسیدن به هدفشان تلاش کرده‌اند.