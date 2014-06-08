پیمان میرآقاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش به همت یکی از موسسات خصوصی فعال در حوزه موسیقی شهرستان شیراز به همراه ارکستر مهرنوازان به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی یک کنسرت در باغ عفیف آباد به خوانندگی سالار عقیلی برگزار کردیم که در ادامه رپرتوارهای ارکستر مهرنوازان بود.

وی گفت: در این کنسرت که در روزهای پنجم و ششم خرداد برگزار شد، رپرتواری از اجرای قبلی ارکستر مهرنوازان که اسفند ماه سال گذشته در برج میلاد برگزار شد به خوانندگی سالار عقیلی و کنسرت مایستر همایون رحیمیان اجرا شد. این در حالی است که اجرای سه تابلو از سوئیت «ابن سینا» با ملودی، هارمونی و ارکستراسیون استاد فرهاد فخرالدینی، «دور جوانی» با ملودی جواد لشگری و هارمونی ارکستراسیون شهرام توکلی، «بهار دلکش» با ملودی غلامحسین درویش خان و هارمونی علی اکبر قربانی، «رنگ شرقی» با ملودی موسی معروفی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «خوش آمدی» با هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «وای از شب من» با ملودی همایون خرم و هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و «نازنین یار من» در بخش اول با حال و هوای عاشقانه و نوستالژیک از جمله بخش های اجرا شده این کنسرت بود.

این نوازنده ویولن درباره جزییات دیگر این کنسرت موسیقی توضیح داد: قطعه‌های «طرب انگیز» با ملودی و هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی، «چرا خاموشی» به یاد استاد احمد عبادی، ملودی فخری ملک پور و هارمونی فرهاد فخرالدینی، «بهار من» با ملودی علی تجویدی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «رنگ بیات شیراز» ملودی محلی آذربایجانی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «قرارم باش» با ملودی، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی، «گیسو» با ملودی فریدون حافظی و هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی و «خاک مهرآیین» با ملودی، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی آثار دیگری بودند که در بخش دوم کنسرت اجرا شد. البته به خاطر حضور گروه در شیراز قطعه «سلام شیراز» با شعری از شهریار و ملودی علی اکبر قربانی را اجرا کردیم.

مدیر ارکستر مهرنوازان تصریح کرد: متاسفانه بعد از برگزاری کنسرت در شیراز برخی از رسانه ها اعلام کردند که این کنسرت اولین اجرای ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی در دوره جدید بوده است که این ماجرا اصلا صحت ندارد و این بی انصافی که دوستان کنسرت ارکستر مهرنوازان را به اشتباه کنسرت ارکستر ملی عنوان کردند و ای کاش برخی از اهالی محترم رسانه با دقت بیشتری نسبت به انعکاس اخبار این کنسرت اقدام می کردند.

میرآقاسی بیان کرد: این درست که تعدادی از اعضای شورای فنی و نوازندگان ارکستر مهرنوازان جزو اعضای اصلی ارکستر ملی بودند اما من همین جا رسما اعلام می کنم که ارکستر مهرنوازان یک مجموعه کاملا خصوصی است که با پشتیبانی اسپانسرهای غیر دولتی فعالیت های خود را ادامه می دهد ضمن اینکه سمت و سوی فعالیتهای ما کاملا با ارکستر ملی متفاوت است بنابراین نباید طوری عنوان شود که ارکستر مهرنوازان همان ارکستر ملی است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: نحوه مدیریت ارکستر مهرنوازان به گونه ای است که در مدت زمان مشخص در قالب یک رپرتوار و یک خواننده مجزا فعالیتهای خود را در تهران ، برخی از شهرستان ها و بعضا خارج از کشور ادامه می دهد کما اینکه طی سالهای گذشته نیز ما فعالیتهایی در حوزه برگزاری کنسرت ارکستر مهرنوازان داشتیم که هیچ ارتباطی با ارکستر ملی ندارد.

مدیر ارکستر مهر نوازندگان تاکید کرد: حتی شخص استاد فخرالدینی که چندی پیش از سوی مدیردفتر موسیقی وزارت ارشاد به عنوان رهبر ارکستر ملی معرفی شد نیز به این نکته تاکید دارند که فعالیتهای وی در ارکستر مهرنوازان هیچ ارتباطی با ارکستر ملی ندارد و این برداشت کاملا نادرستی از سوی برخی از دوستان بود که فعالیتهای ارکستر مهر نوازان را به اشتباه اولین کنسرت ارکستر ملی قلمداد کردند.

میرآقاسی در معرفی برنامه های آینده ارکستر مهرنوازان توضیح داد: در حال برنامه ریزی برای برگزاری کنسرت در کرمانشاه و کیش هستیم که در صورت قطعی شدن برنامه ها، ارکستر مهرنوازان در قالب همین رپرتوار ابتدا در کرمانشاه و مهر ماه در کیش کنسرتی را با حمایت بخش خصوصی برگزار می کند.