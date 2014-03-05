سرود «ای ایران» بار دیگر با رهبری استاد فخرالدینی شنیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که ترکیب نوازندگان آن یادآور سالهای دور و نزدیک و جاودانه ارکستر ملی به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی بود سه تابلو از سوئیت این سینا با ملودی، هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی، «دور جوانی» با ملودی جواد لشگری و هارمونی ارکستراسیون شهرام توکلی، «بهار دلکش» با ملودی غلامحسین درویش خان و هارمونی علی اکبر قربانی، «رنگ شرقی» با ملودی موسی معروفی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «خوش آمدی» با هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «وای از شب من» با ملودی همایون خرم و هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و «نازنین یار من» در بخش اول اجرا شد که حال و هوای نوروزی، عاشقانه و نوستالژیک قطعات باعث استقبال تماشاگران از این قطعات شد.

فرهاد فخر الدینی که بعد از تعطیلی ارکستر ملی غیر از یک اجرای کوتاه در تالار رودکی در این سال‌ها تقریبا در هیچ اجرای رسمی به عنوان رهبر ارکستر حضور نداشت این بار با اجرای قطعه هایی که برای این کنسرت در آستانه بهار انتخاب کرده بود باز هم نشان داد که همچنان دود از کنده بلند می شود.

ایجاد فضایی روح انگیز و ریتمیک با مضامین بهاری و عاشقانه، کیفیت قابل قبول نوازندگان که بسیاری از آنها سالها با فخرالدینی در ارکسترهای ملی و سمفونیک همکاری داشتند در کنار اجرای قابل قبول سالار عقیلی در مقام خواننده برای تماشاگران علاقه مند موسیقی ایرانی شب خاطره انگیزی را رقم زد.

براساس گزارش مهر، در بخش دوم این کنسرت هم که نویدبخش احیای ارکستر ملی را می‌داد قطعه‌های «طرب انگیز» با ملودی و هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی، «چرا خاموشی» به یاد استاد احمد عبادی، ملودی فخری ملک پور و هارمونی فرهاد فخرالدینی، «بهار من» با ملودی علی تجویدی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «رنگ بیات شیراز» ملودی محلی آذربایجانی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «قرارم باش» با ملودی، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی، «گیسو» با ملودی فریدون حافظی و هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی و «خاک مهرآیین» با ملودی، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی برای علاقه مندان اجرا شد.

ضمن اینکه سرود «ای ایران» قطعه پایانی ارکستر مهرنوازان بود که به درخواست مکرر تماشاگران اجرا شد.

پیمان میرآقاسی مدیر ارکستر، همایون رحیمیان(کنسرت مایستر)، علی جعفری پویان، شاهرخ قائم مقامی، مونیکا لران، پیمان میرآقاسی، شهره مهر آبادی، حمیدرضا مختاری، سحر دادبین ویولن اول، رضا عالمی، امیر مینوسپهر، هومن شمس، بهرنگ آزاده، نادر کشاورز، آزاده شمس ویولن دوم، کریم قربانی، داودمنادی، سوگل شیری،مانی هاشمیان ویولنسل، سیاوش ظهیرالدینی، سهراب برهمندی، رضا رحمتی و عباس خسروی ویولا، علیرضا خورشید فر، پرویز بیات کنترباس، بهنام ابوالقاسم پیانو، ناصر رحیمب، شهرام رکوعی فلوت، حسین تاجیک ابوا، محمدحسین پور معین، فرشاد پناهی کلارینت، فرشاد محمدی فاگوت، محمود منتظم صدیقی تیمپانی، پیمان مدنی پرکاشن و کوروش بزرگ پور تنبک گروه نوازندگان کنسرت ارکستر مهر نوازان به تهیه کنندگی افشین معصومی را تشکیل می دادند.

جواد لشگری، فریدون شهبازیان، فخر الدین فخرالدینی، پیروز ارجمند از جمله افرادی بودند که به عنوان مهمان ویژه در کنسرت ارکستر مهر نوازان حضور داشتند.