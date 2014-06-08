«زادبوم» از توقیف درآمد/ اکران یک فیلم پس از 6 سال

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور جدیدترین پروانه نمایش ها از سوی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام فیلم «زادبوم» ساخته ابوالحسن داوودی نیز در این لیست دیده می‌شود؛ فیلمی که از سال 87 تاکنون امکان اکران نیافته بود.

یکی از چالش‌های سینمای ایران همواره این بوده است که برخی فیلم های بلاتکلیف وجود دارند که نه مشخصا اشاره می شود که توقیف هستند و قرار نیست رنگ پرده را ببینند و نه اینکه پروانه نمایش آنها صادر می شود تا مشخص شود مشکل جدی پیش روی آنها وجود ندارد. از جمله فیلم‌هایی که در چندین سال گذشته با چنین وضعیتی روبه رو بود «زادبوم» است که عصر امروز 18 خردادماه پروانه نمایش آن صادر و تکلیف آن نیز روشن شد.

«زادبوم» در سال 87 در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد ولی به دلیل موضوع آن که برخی منتقدان آن را طعنه‌ای نمادین به مسایل سیاسی می دانستند، امکان اکران نیافت. در این فاصله هربار که مساله رفع توقیف فیلم مطرح شد باز هم منتقدان علیه آن موضع گرفته و اعلام کردند این فیلم نباید به اکران عمومی درآید.

البته جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم چندباری در صحبت هایش از رفع توقیف این فیلم خبر داد؛ اتفاقی که در دوران مدیریتش محقق نشد و در حد حرف ماند. (معاون سینمایی وزیر ارشاد نهم خرداد سال 90 در نشست خبری خود گفت: فیلم سینمایی «زادبوم» به کارگردانی ابوالحسن داودی، پروانه نمایش گرفته است و سازندگان این اثر می‌توانند برای اکران عمومی آن اقدام کنند.)

بهرام رادان (امیرعلی)، عزت الله انتظامی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، مهدی سلوکی، پگاه آهنگرانی بازیگران «زادبوم» هستند و فیلمنامه آن را فرید مصطفوی نوشته است.

داستان فیلم درباره ارتباط شخصیت اصلی با زادگاه، خانواده و هویت گمشده‌اش در شرایط اجتماعی است که فاصله بین انسان‌ها زیاد شده‌است. این طرح با الهام از پژوهشی علمی که نشان می‌دهد لاکپشت‌های جزایر ایران پس از ۳۰ سال مهاجرت دوباره به زادگاهشان بر می‌گردند، نوشته شده‌است.

«زادبوم» در بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر (1387) نامزد کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد و در نهایت سیمرغ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران و سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه را گرفت. همچنین مسعود رایگان و پگاه آهنگرانی برای بازی در این فیلم نامزد دریافت سیمرغ بلورین نقش اول مرد و نقش مکمل زن شدند.