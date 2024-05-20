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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۵

عکاس تبریزی در گفت‌وگو با مهر؛

خاطره ثبت عکس امام جمعه تبریز در لباس سپاهی/ وظیفه هنرمندان چیست؟

خاطره ثبت عکس امام جمعه تبریز در لباس سپاهی/ وظیفه هنرمندان چیست؟

بهزاد پروین قدس هنرمند عکاس تبریزی از خاطره ثبت عکس آیت الله سیدمحمدعلی آل هاشم در لباس سپاهی گفت.

بهزاد پروین قدس هنرمند عکاس تبریزی است که چند ماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ در ۱۷ سالگی به خط مقدم نبرد با نیروهای ارتش عراق رفت تا با کمترین امکانات عکاسی کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سال‌ها عکاسی از آیت‌الله آل هاشم امام جمعه تبریز بیان کرد: در ابتدا شهادت مردان مرد؛ آیت الله رئیسی، وزیر امور خارجه و آیت‌الله آل هاشم را که همیشه خدوم مردم بودند، تسلیت می‌گویم. توفیق داشتم از دوران جوانی سال‌ها در محضر آیت الله آل هاشم در جایگاه نماینده ولی فقیه در استان، بودم و در مقاطع مختلف، از ایشان و جایگاه شأن عکاسی می‌کردم.

خاطره ثبت عکس امام جمعه تبریز در لباس سپاهی/ وظیفه هنرمندان چیست؟

وی با اشاره به خاطره‌ای از عکاسی از آیت الله آل هاشم در لباس سپاه پاسداران گفت: در ایامی که هجمه‌ای علیه سپاه پاسداران بود، مردم جلوی بیت آقای آل هاشم جمع شده بودند و شعارهایی در تأیید سپاه می‌دادند که من نیز برحسب وظیفه عکاسی می‌کردم. همان زمان، آیت الله آل هاشم با لباس مقدس سپاهی جلوی بیت حضور پیدا کردند و فرصتی شد تا چند فریم عکاسی کنم. پس از آن، در بیت‌شان، خودشان درخواست کردند تا چند فریم از ایشان پرتره بگیرم و گفتند «این عکس‌ها را بگیر تا روزی که به عنوان سومین شهید محراب تبریز شهید شدم، از این عکس‌هایم در لباس سپاه استفاده شود.» بعد از این ضایعه، تنها عکسی که از ایشان در ذهن داشتم، این عکس بود.

خاطره ثبت عکس امام جمعه تبریز در لباس سپاهی/ وظیفه هنرمندان چیست؟

پروین‌قدس درباره وظیفه هنرمندان در این ضایعه بزرگ، بیان کرد: تجربه چهل سال و اندی نشان داده است که خون و شهادت و از دست دادن ظاهری عزیزان‌مان، ستون‌های انقلاب را محکم و نظام را تثبیت می‌کند و شهادت این بزرگواران و تداوم آرمان‌های شهدا و ولایت، طبیعتاً استوارتر خواهد شد. از یک طرف نیز، در اتفاقی نادر به رئیس جمهور خدوم، وزیر امور خارجه، استاندار جهادی و امام جمعه عزیزمان ضایعه‌ای وارد شده است و ان‌شاءالله که روح مطهر آنها دعاگوی ما باشد و امیدوارم در سیره عملی آنها ثابت قدم باشیم.

همه عکس‌های شهید آیت الله آل هاشم، توسط بهزاد پروین قدس ثبت شده‌اند.

کد مطلب 6113663

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    نظرات

    • محمدرضا ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      0 3
      پاسخ
      خدارحمت کنددیگرنمی اید مثل اوپاک.لعنت خدا بر دشمنانش
    • هانی IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      12 8
      پاسخ
      خدا روحش رو شاد کند . ایشان و خانواده آل هاشم از اول انقلاب بین مردم استان آذربایجان‌شرقی محبوبیت خاصی دارند .
    • شهروند IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      3 2
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      مرد نازنینی بود
    • زهرا IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      0 2
      پاسخ
      من اصلا نمیشناسمشون ولی خیلی قلبم درد گرفت براشون خدا رحمتشون کنه😔
    • عادل احمدیان IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      1 1
      پاسخ
      روح این انسان به تمام معنا شاد
    • ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      1 1
      پاسخ
      صبر بسیار بیاید، پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی ، پسری چون تو بزاید. روحت با اجداد پاکت محشور باد مرد بزرگ
    • یه نفر IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      1 0
      پاسخ
      بزرگ مرد شاد روحت قرین رحمت

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