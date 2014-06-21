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۱ تیر ۱۳۹۳، ۰:۵۴

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

جشن بازیکنان آرژانتین در رختکن به خاطر پیروزی برابر ایران!

جشن بازیکنان آرژانتین در رختکن به خاطر پیروزی برابر ایران!

لیونل مسی و چند بازیکن دیگر تیم ملی فوتبال آرژانتین بعد از پیروزی برابر ایران در رختکن جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین آنقدر از پیروزی برابر تیم ملی ایران خوشحال بودند که در رختکن ورزشگاه به جشن و پایکوبی پرداختند.  "ازکویل لاوتزی" بازیکن تیم ملی آرژانتین با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود از جشن بازیکنان آرژانتین خبر داد و نوشت: "پیروزی مهم، تلاش تیمی شگفت انگیز". در این تصویر، لیونل مسی، مارتین دمیکلیس، انخل دیماریا و ماکسی رودریگز دیده می‌شوند.

تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی برزیل، شنبه شب برابر آرژانتین قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

کد مطلب 2316551

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