به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب و در دومین دیدار خود در جام جهانی برزیل به مصاف تیم آرژانتین رفت و با وجود ارائه بازی قابل تحسین با نتیجه یک بر صفر از حریفش شکست خورد. این باخت نه تنها بازتاب منفی نداشت بلکه با رضایت و خوشحالی مردم و هواداران تیم ملی همراه بود. در زیر بخشی از صحبتهای بازیکنان و اعضای کادر فنی و ایران و آرژانتین میآید:
* کیروش: داور و مسی نتیجه را تغییر دادند
این نتیجه ماحصل دو نفر بود. یکی تیم ملی آرژانتین با همه ستارههایش و یکی هم مسی که در نیمه دوم داشت کم کم متوجه میشد که باید چکار کند. شخصیت بعدی داور بود که یک پنالتی روشن را برای ما نگرفت و وقتی یک تیم این همه تلاش میکند، میتواند با چنین صحنهای به گل برسد.
* سرمربی آرژانتین: ایران نابودکننده ظاهر شد
در نیمه دوم تیم ایران در ضدحملات نابودکننده ظاهر شد چرا که آنها خوب سازماندهی شده بودند. ما مقابل تیم پر تلاشی بازی کردیم و گرفتن امتیاز از این تیم ارزش زیادی داشت.
* مسی: گذشتن از سد دفاعی ایران سخت بود
به نظرم ایران نمایش خیلی خوبی داشت و با سیستم تدافعی به دنبال استفاده از موقعتیت هایش بود. به همین خاطر شکستن سد دفاعی ایران سخت بود. در نیمه اول ما تلاش کردیم تا بتوانیم به دروازه ایران نزدیک شویم اما آنها به خوبی دفاع کردند و برای این کار سازمان دهی شده بودند. البته ایران چند موقعیت خوب هم برای گلزنی داشت اما بازیکنان ما هوشیار بودند.
* دژآگه: گل میزدیم آرژانتین در شرایط سختی قرار میگرفت
اگر پنالتی به نفع ما گرفته میشد و ما یک بر صفر از آرژانتین پیش میافتادیم، آرژانتین در شرایط سختی قرار میگرفت. اگر ما با تیم بوسنی هم اینگونه بازی کنیم به مرحله بعد صعود میکنیم.
* منتظری: میتوانستیم امتیاز بگیریم
ما عقیده داشتیم میتوانیم از این بازی امتیاز بگیریم و همه به فکر این فضا بودند. با اینکه نتوانستیم برنده این بازی باشیم اما همینکه باعث شدیم سر مردم عزیز ایران بالا باشد، برایمان افتخاری بزرگ است.
* صادقی: آرژانتین حرفی برای گفتن نداشت
آرژانتین حرف خاصی برای گرفتن نداشت. ما هم در دفاع و هم در حمله خیلی خوب بازی کردیم ولی فکر اینجا را نکرده بودیم که با یک بغل پا بازی را واگذار کنیم. در واقع ما به مسی باختیم نه آرژانتین.
* پولادی: این باخت کمتر از برد نبود
ما میتوانستیم برنده این بازی هم باشیم و شما هم دیدید در نیمه اول و هم در نیمه دوم چند موقعیت گل را از دست دادیم. در کل میتوانم بگویم که بازی، بازی بسیارخوبی بود و در نهایت توانستیم سربلند از میدان بیرون بیاییم. این باخت چیزی از پیروزی کم نداشت.
* ماسکرانو: از نحوه بازی برابر ایران راضی نیستیم
تیم آرژانتین باید بهتر باشد. آرژانتین در این مسابقه خوب نبود. ما از نحوه بازی راضی نیستیم ولی از نتیجه راضی هستیم. ما در جام جهانی حضور داریم و همه تیمها مقابل ما میجنگند.
* حسینی: پنالتی گرفته میشد خیلی چیزها بر میگشت
بازیکنان تیم ملی از موقعیتها به درستی استفاده کردند و اگر داور پنالتی روی اشکان دژاگه را میگرفت، خیلی از چیزها بر میگشت. ما تمام تلاشمان را به کار میبندیم تا مردم را خوشحال کنیم.
* رضا حقیقی: بازیکنان آرژانتین وقت تلف میکردند
در نیمه دوم اعتماد به نفس تیممان بسیار بیشتر شد و ما به شرایط عادی بازی که همان خودباوری بود رسیدیم و شما دیدید در بسیاری از موارد دیماریا بازیکن آرژانتین وقت تلف میکرد.
* داوری: شایسته کسب یک امتیاز بودیم
ما بازی خیلی خوبی ارائه کردیم و من اعتقاد دارم شایسته کسب یک امتیاز در این بازی بودیم. بازیکنان ایران در بازی برابر آرژانتین خیلی خوب جنگیدند.
* انصاریفرد: مردم از باخت ما ناراحت نشدند
من فکر نمیکنم مردم از باخت به آرژانتین ناراحت شده باشند زیرا بازیکنان با تمام وجود بازی کردند و با غیرت ایرانی جنگیدند، از این به بعد هم با غیرت تلاش میکنیم تا از گروه صعود کنیم.
* رومرو دروازهبان آرژانتین: نامنسجم بودیم
از همان ابتدا میدانستیم قرار است مقابل یک تیم سخت بازی کنیم. امروز بسیاری از بازیکنانمان در زمین نامنسجم عمل کردند، ضمن اینکه نور آفتاب هم بسیار زیاد بود و در چشمان من انعکاس پیدا میکرد.
* بیت آشور: آرژانتین را سورپرایز کردیم
با عملکردی که برابر آرژانتین داشتیم توانستیم این تیم را سورپرایز کنیم. ما خیلی خوب بازی کردیم ولی متاسفانه در وقتهای اضافه گل خوردیم.
* گاگو مدافع آرژانتین: ایران فراتر از تصور ما بود
ما نمیدانستیم که تیم ملی فوتبال ایران با ترکیبی تدافعی برای این بازی حضور خواهد داشت اما باید بگویم که آنها خیلی خوب بازی کردند و تلاشی که در زمین انجام دادند، فراتر از انتظار ما بود.
حیدری: فکر میکردند به دروازه آرژانتین نزدیک نخواهیم شد
خیلیها فکر میکردند حتی به دروازه آرژانتین نزدیک هم نخواهیم شد اما حمله کردیم و خوب هم بازی کردیم و حتی یک پنالتی صد درصد روی دژاگه را هم داور نگرفت.
* تیموریان: مثل مرد بازی کردیم
بازی خیلی خوبی بود بازیکنان ما از جان مایه گذاشتند و مثل یک مرد بازی کردند. تمامی نفرات یک تیم بودیم، شکست ما مقابل آرژانتین با اختلاف زیادی نبود.آنهایی که میگفتند مقابل نیجریه بازی نکردیم امروز توانستیم موقعیتهای زیادی به وجود بیاوریم و با بدشانسی و عملکرد خوب گلر آرژانتین توپهایمان درون دروازه نرفت.
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