مبلغین در عرصه تبلیغ از خط ولایت مداری خارج نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در همایش تبلیغ و اطلاع رسانی دینی که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در بوشهر برگذار شد، اظهار داشت: یکی از وظایف مهم پیامبر اسلام و دیگر انبیاء تبلیغ دین بوده است.

وی افزود: عنصری که واسطه متن دین و مردم است مبلغ دینی است و اگر در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) مبلیغ نباشد، مردم دین را بخوبی نخواهند شناخت و قادر نیستند با تهاجم فرهنگی مقابله کنند.

امام جمعه بوشهر خاطر نشان کرد: مبلغ باید با مطالعه، تحقیق و پژوهش دین را خوب درک کند و با عمل جهادی، دیانت کامل جامعه را بخوبی بشناسد.

صفایی بوشهری عنوان کرد: مبلغین نباید در عرصه تبلیغ از خط اصلی که ولایتمداری است خارج شوند، زیرا یک مبلغ با این ویژگی تبدیل به یک انسان گرانقیمت می شود.

وی با بیان اینکه مبلیغ ستارگانی هستند که وجودشان باعث ایجاد بصیرت در بین جامعه می شود، گفت: اکنون دشمن چندین دهه بطور جدی در بخش تهاجم فرهنگی برای انقلاب اسلامی در حال برنامه ریزی گسترده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با این تهاجمات دفاع مقدس فرهنگی است و برای انجام این دفاع به طراحی و برنامه ریزی، تربیت منابع انسانی کارآمد، اقدامات جهادی و حمایت نیازمند هستیم.

آیت الله صفایی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی نباید تحت الشعاع مسائل دیگر جامعه قرار بگیرد، تصریح کرد: نباید بودجه های فرهنگی در قبال بودجه های دیگر امور ناچیز باشد و باید توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی شود.

وی خواستار حمایت از هیئت های مذهبی در یک ساختار صحبح شد و اظهار کرد: باید نقشه جامع فرهنگی و نمودار فرهنگی با بهره گیری از کارشناسان مجرب نوشته شود تا گامی موثر در راستای جلوگیری از تهاجم های دشمن صورت گیرد

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در برنامه ریزی فرهنگی ضعیف است، گفت: عدم توجه به این موضوع باعث می شود که استان به آسیب های جدی دچار شود.

آیت الله صفایی بوشهری یادآور شد: حتی نباید یک روستای این استان بوشهر خالی از مبلغ و روحانی باشد، چرا که این استان در عرصه های فرهنگی از زیر ساخت های فرهنگی بسیار مناسبی برخوردار است.