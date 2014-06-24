نظارت بر واحدهای صنفی در اولویت باشد/ لزوم ایجادآرامش در بازار طی ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان با بیان اینکه تامین، توزیع و نظارت بر عرضه کالا در ماه مبارک رمضان باید با هماهنگی به بهترین شکل انجام شود، عنوان کرد: یک ماه روزه داری و ضیافت الهی توفیق بزرگی برای مسلمانان است که ما وظیفه داریم در این ایام آرامش را در بازار ایجاد کنیم تا مردم به شکلی مناسب کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی ادامه داد: توزیع به موقع اقلام و نظارت بر بازار و برخورد با متخلفین از دیگر مواردی است که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد.

استاندار هرمزگان افزود: براساس آمار و ارقامی که ارائه شده میزان تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی برای ماه مبارک رمضان در استان هرمزگان مناسب است و با این روند مشکلی در این ماه نخواهیم داشت.

جادری بر لزوم افزایش ذخیره سازی گوشت مرغ برای ماه رمضان تاکید کرد و بیان داشت: نظارت بر واحدهای صنفی در این ایام باید در اولویت باشد و گشت های ویژه و نظارتی افزایش یافته و تقویت شود.

شایان ذکر است؛ در این نشست خلیل قاسمی معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان به اقدامات انجام شده در طرح ضیافت برای تامین مایحتاج عمومی مردم برای ماه رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس برپا شده که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه رمضان را تا 11 تیرماه به صورت فروش فوق العاده عرضه می کند.

وی ادامه داد: 540 تن گوشت مرغ و 180 تن گوشت قرمز برای ایام ماه رمضان در استان هرمزگان ذخیره سازی شده است که با قیمت مصوب به فروش می رسند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان همچنین از اجرای طرح های ویژه نظارتی برای نظارت بر قیمت کالاها در ایام ماه رمضان در استان هرمزگان خبر داد.

توزیع حدود 800 تن برنج ذخیره سازی شده و افزایش ذخیره مرغ از 540 تن به هزار تن برای ایام ماه رمضان از جمله مصوبات این نشست بود.