مهدی ملکشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز خرید گندم و جو بذری از کشاورزان خراسان شمالی در روزهای اخیر اظهار داشت: گندم و جو بذری در طبقات مختلف پرورشی، مادری و گواهی از کشاورزان استان خریداری و در اختیار مراکز بوجاری قرار داده می شود تا در سال زراعی آینده برای کشت در مزارع استفاده شود.

به گفته وی در این راستا در حال حاضر جو بذری مادری به قیمت هر کیلوگرم هزار و 150 تومان و جو گواهی شده نیز با قیمت هر کیلوگرم هزار و 100 تومان از کشاورزان خراسان شمالی خریداری می شود.

ملکشی با بیان این که وجه گندم و جو بذری خریداری شده از کشاورزان استان به صورت نقدی پرداخت می شود، اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال در مجموع دو هزار و 800 تن جو بذری از کشاورزان استان خریداری شود.

وی تعهد خرید گندم بذری از سوی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برای سال جاری را پنج هزار و 800 تن اعلام کرد و افزود: پارسال این تعهد چهار هزار و 600 تن گندم بذری بود که با همکاری کشاورزان به تمامی این تعهد عمل شد.

این مسؤول اظهار داشت: در این زمینه نیز هر کیلوگرم گندم بذری آبی گواهی شده با قیمت هزار و 50 تومان و هر کیلوگرم گندم دیم گواهی شده نیز با قیمت هزار و 305 تومان از کشاورزان خراسان شمالی خریداری می شود.

به گفته وی به منظور ترغیب کشاورزان برای تحویل گندم های بذری خود به مراکز بوجاری، تمامی وجه گندم و جو تحویلی به صورت نقدی پرداخت می شود.

ملکشی اضافه کرد: گندم و جو بذری از کشاورزان خراسان شمالی در دو مرکز آستان قدس شیروان و بجنورد تحویل گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی واقع در شمال شرق کشور 340 هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد و سالانه از این سطح بیش از یک میلیون و 140 هزار تن انواع محصولات باغی و زراعی برداشت می شود.

همچنین سالانه بیش از 170 هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی زیر کشت گندم می رود که از این سطح بیش از 300 هزار تن محصول برداشت می شود و این استان از نظر تولید گندم در کشور در رده چهاردهم قرار دارد.

علاوه بر این هر سال حدود 50 هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی به کشت جو اختصاص داده می شود که از این سطح نیز حدود 100 هزار تن جو برداشت می شود.

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی پیش بینی کرده امسال با توجه به خشکسالی میزان تولید محصولات مختلف از جمله گندم و جو در این استان کاهش می یابد.