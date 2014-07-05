ابطال 40 پروانه کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 40 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در سطح استان ابطال شده‌است، افزود: در راستای نظارت های انجام شده بر واحدها و فراورده های مشمول استانداردهای اجباری، همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 52 پروانه پروانه کابرد علامت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و خدماتی تخت پوشش صادر شده است.

وی با اعلام اینکه این پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری در زمینه های غذایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی، خدمات سردخانه ای و ... صادر شده است، اظهار داشت: همچنین طی این مدت 109 پروانه کاربرد علامت استاندارد پس از حصول اطمینان از شرایط واحدهای تولیدی و خدماتی تمدید شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به ابطال 40 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری طی این مدت، ادامه داد: عمده دلایل ابطال پروانه ها عدم پیگیری واحدهای تولیدی برای تمدید پروانه و نیز تعطیلی یا غیر فعال بودن واحدهای تحت پوشش بود.

جلایر در حال حاضر تعداد کل فرآورده های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی را 904 فرآورده اعلام و عنوان کرد: همچنین طی این مدت در راستا کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و جلوگیری از ورود و خروج کالاهای نامرغوب 201 گواهینامه صادراتی و یک هزار و 826 گواهینامه انطباق وارداتی صادر شده است.