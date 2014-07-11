جوانان سیستان و بلوچستان خواستار توجه و حمایت بیشتر مسئولان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست هم اندیشی جوانان با استاندار که شامگاه پنجشنبه با حضور جمع کثیری از جوانان، پژوهشگران، مشاوران فرماندارن و ورزشکاران در محل تالار اجتماعات خاتم استانداری برگزار شد نمایندگان فعال جوان دیدگاه ها و مشکلات پیش روی خود را با استاندار در میان گذاشتند.

نماینده انجمن های اسلامی سیستان و بلوچستان در این نشست اظهار داشت: جوانان استان پتانسیل بسیار مناسبی برای کمک و رهایی از وضعیت موجود هستند به شرط اینکه به آنها اعتماد شود.

سحر سرگلزایی بیان داشت: محور های بسیار مهم و قابلیت های ارزشمندی از جمله گردشگری، باستان شناسی، معماری، نجوم، انرژی های نو و سایر قابلیت هایی که در عرصه بین المللی طرفداران زیادی دارد در استان وجود دارد که با بها دادن به جوانان و بهره گیری از آنها می توان از این قابلیت ها برای نقش آفرینی در عرصه ملی استفاده کرد.

فرهنگسراها از وجود جوانان خالی است

وی افزود: سیستان و بلوچستان تاکنون در برپایی کنفرانس های ملی از جمله کنفرانس صوفی برای رصد آسمان و با حضور منجمان کشور های خارجی موفق بوده است و همین موضوع نشان دهنده این است که حتی آسمان این استان قابلیت ثروت زایی دارد اما برای تداوم این راه کافی است به فعالان جوان استان اعتماد کرد و حمایت بیشتری را از آنها مبذول داشت.

وی افزود: در شهر زاهدان ساختمان های زیادی با عنوان فرهنگسرا احداث شده است اما متاسفانه از وجود جوانان خالی است و لذا باید در راستای پرنگ سازی نقش جوانان همکاری بیشتری با سمن ها و انجمن ها شکل گیرد.

نماینده احزاب سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با بیان اینکه جوانان نقش مهمی در کاهش خشونت عیان جامعه می توانند ایفا کنند افزود: خشونت موجود در استان به نفع مردم نیست و موجب آسیب به سرمایه های اجتماعی می شود.

شهریار حسین بر اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در استان باید به طور جدی به آن پرداخته شود خشونت پنهان و بر علیه کودکان و زنان است که باید به منظور رفع آن به طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی بیان داشت: متاسفانه تنبیه بدنی در آموزش و پررش و مدارس استان رایج است و باید در این راستا و در این روش تربیتی اشتباه تجدید نظر کرد.

وی درگیری های قبیله ای و قومی را یکی دیگر از خشونت های رایج در استان دانست و افزود: در این راستا پیشنها می شود با اقدامات فرهنگی و جذب جوانان طوایف استان از این ظرفیت برای کاهش درگیری ها و خشونت ها بهره گرفت.

بانوان بلوچ به دامان جمهوری اسلامی پناه آوره اند

نماینده جوانان شهرستان دلگان نیز در این مراسم با بیان اینکه بانوان بلوچ نیازمند حمایت بوده و باید مشکلات آنها دیده و رفع شود افزود: گرمای بالای 50 درجه، محدودیت شبکه های تلویزیونی، اعتیاد و نبود امکانات ورزشی تنها بخشی از مشکلات بانوان بلوچ در این شهرستان است.

فاطمه عیسایی با بیان اینکه مشکلات بانوان بلوچ ناشناخته مانده است اظهار داشت: زنان بلوچ در گذشته نابرابری های بسیاری دیده و تحمل کرده اند و در حال حاضر به منظور رفع این محرومیت ها به دامان جمهوری اسلامی ایران پناه آورده اند.

وی ابراز داشت: متاسفانه افکار متحجرانه از حضور بانوان بلوچ در جامعه و فعالیت های اجتماعی جلوگیری می کند و اجازه حضور آنها در عرصه های اجتماعی را نمی دهد.

وی افزود: توجه به استقلال، تحصیل، ایجاد روحیه امید و خودباوری و به ویژه هنر اصیل سوزن دوزی باید مورد توجه جدی و حمایت مسئولان قرار گیرد.