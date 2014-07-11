تکیه بر قدرت درونی کشور راهکار مقابله با توطئه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های امروز نمازجمعه ابرکوه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام، توصیه های مهمی به سران قوا به ويژه قوه مجریه داشتند، اظهار داشت: ما بر این باوریم که حربه اصلی شیطان بزرگ آمریکا در رسیدن به اهداف نامشروع خود، تهدید و تطمیع دولت ها و ملت هاست و در کشور ما نيز در صدد ایجاد خطای محاسباتی است.

وی بيان كرد: برای مقابله با این شیوه باید مسئولان با تکیه بر قدرت درونی کشور و پرهيز از خود کم بيني در برابر دسیسه های دشمن از فرصت های در اختیار استفاده و از حاشیه سازی و حاشیه پردازی خودداری کنند و اصول مبنای اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.

شعار اعتدال دولتمردان مبناي ديني و اجتماعي دارد

امام جمعه ابركوه ادامه داد: اعتدال که شعار دولتمردان ما است، مبنای دینی و اجتماعی دارد و ما وظیفه داریم از دولت مشروع و مورد عنایت و حمایت مقام معظم رهبری به طور جدي حمایت کنیم لکن مسئولان به هوش باشند تا توسط عوامل جناحی و دگر اندیش و به نام اعتدال، نیروهای حزب اللهی، بسیجی و ارزشی و متدینان و مومنان را از میدان به در نکنند و به حاشیه نرانند.

حسيني خاطرنشان كرد: نیروهای وفادار به انقلاب و نظام، همین بچه ‌های حزب اللهی و نیروهای متدین هستند که در برابر دشمن مقاومت می کنند.

وی خطاب به رسانه ها نیز اظهار داشت: رسانه ها نیز در موضوعات داخلی جنجال آفرینی نکنند و مصالح عمومی و کشور را حفظ کنند.

خطیب جمعه ابرکوه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 21 تیرماه روز عفاف و حجاب اظهار داشت: عفاف مقوله ارزشی عام در راستاي منافع و مصالح معنوی جامعه است.

مسلمان بايد صاحب سرمايه معنوي و اخلاقي عفاف و حجاب باشد

وی خاطرنشان كرد: حجاب و عفاف، شخصیت و متانت زن مسلمان را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر می گیرد و همه باید صاحب این سرمایه معنوی و اخلاقی باشند و عفت و پاکی در زندگی مسلمان، هم برای مرد و هم برای زن لازم است.

حسینی ادامه داد: عفت و حیا محصول ایمان است و ما باید عفت چشم داشته باشیم و به نامحرم نگاه حرام نکنیم زيرا نگاه ریبه و لذتی مرد به زن یا زن به مرد نامحرم، هر دو حرام است و چشم چران بی عفت است همچنین نگاه به مناظر و فیلمهای حرام و شهوت انگیز گناه و بی عفتی است.

وی افزود: مسلمانان همچنين بايد عفت زبان داشته باشند زيرت بد زبانی، فحاشی، ناسزا گويی و زخم زبان، بی عفتی زبان است و مسلمان باید عفت کلام داشته باشد و لغو نگوید و دروغ، غیبت، تهمت، دو به هم زنی و سخن چینی و نمامی همه مصداق بی عفتی برای زبان است.

حسینی عنوان كرد: عفت گوش نيز، گوش ندادن به موسیقی های حرام و ساز و آوازهای حرام، گوش ندادن به غیبت و معصیت است و عفت شکم، نخوردن لقمه حرام، حق یتیم و صغیر و درآمد نا مشروع است.

وي همچنين به عفت دست نيز اشاره كرد و گفت: عفت دست، دراز نشدن به سوی کار حرام و دست درازی نکردن به سوی ناحق است.