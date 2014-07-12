افزایش گرد و غبار طی روزهای اول هفته در قم/ افزایش تدریجی دما

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی سه روز آینده آسمان قم همراه با افزایش موقت ابر در بعد از ظهر خواهد بود.

وی ادامه داد: مهم ترین پدیده این سه روز گرد و غبار است زیرا سرعت وزش باد در این سه روز به ویژه در روز دوشنبه افزایش می‌یابد.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای هوا در هفته جاری به صورت تدریجی افزایش خواهد یافت، همچنین گرد و غبار نیز افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: دمای هوا به طور میانگین حدود 2 تا سه درجه نسبت به هفته گذشته گرمتر می‌شود.

قاضی گفت: حداکثر دمای امروز 44 درجه و حداقل 25 درجه، حداکثر دمای یکشنبه 44 درجه و حداقل 25 درجه و حداکثر دمای دوشنبه 45 درجه و حداقل نیز 26 درجه پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد طی سه روز آینده شرقی و سرعت وزش باد در روز شنبه بین 20 تا 40 کیلومتر بر ساعت و در روز یکشنبه و دوشنبه حدود 60 کیلومتر بر ساعت خواد بود.

