به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی خراسان جنوبی به پانزدهمین سال متوالی رسیده و سفره های آب زیرزمینی هر روز رو به کاهش است و این خشکسالی تاثیر بسزایی در کاهش تولیدات لبنی دام عشایر داشته و به تبع موجب کاهش درآمدهای خانوار عشایر در استان محروم خراسان جنوبی شده است.

کاهش بارندگی ها و کمبود منابع آبی برخی از عشایر خراسان جنوبی را از عشایر کوچ رو به عشایر مرزنشین تبدیل کرده است و هم اکنون تنها راهکار کاهش مشکلات عشایر،آبرسانی سیار به مناطق عشایری است.

وجود 65 طایفه عشایری در خراسان جنوبی با جمعیت80 هزار نفر در قالب 15 هزار خانوار، این استان را به عنوان چهارمین استان عشایر نشین کشور لقب داده است.

علیرغم خشکسالی ها تولیدات عشایر خراسان جنوبی قابل توجه بوده و موجب تامین نیاز خانوارهای عشایر استان شده است و تامین نهاده های دامی عشایر راهکاری بر حل مشکلات عشایر استان است که این مهم نیازمند همت و پیگیری مسئولان استانی است تا مشکلات این قشر را کاهش داده و موجب جلوگیری از فروش دام و سود دلالان شود.

حمل 40 هزار مترمکعب آب به مناطق عشایری خراسان جنوبی

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، گفت: از آغاز امسال 40 هزار مترمکعب آب به مناطق عشایری استان حمل شد.

محمدابراهیم ابراهیمی اظهارداشت: برای آبرسانی در این مدت به عشایر استان سه میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این مقدار آب به هفت هزار خانوار حمل شده است، افزود: در حال حاضر480 تا 485 منطقه عشایری استان نیازمند آب رسانی سیار است.

ابراهیمی در خصوص تانکرهای آبرسانی به این مناطق نیز تصریح کرد: آبرسانی به این مناطق با 15 دستگاه تانکر دولتی و چهار دستگاه تانکر بخش خصوصی انجام می شود.

وی هزینه حمل آب هر تانکر را 13 هزار تومان عنوان کرد و بیان داشت: در صورت تامین اعتبار ملی هزینه حمل آب برای عشایر رایگان است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته شهرستانهای درمیان و زیرکوه به دلیل تامین اعتبار آبرسانی از اعتبارات استانی و کاهش تخصیص این اعتبار با مشکلاتی مواجه شده و طی دو ماه مجبور به پرداخت هزینه هایی شده اند.

تولید11 هزار تن محصولات لبنی و کرک و پشم توسط عشایر خراسان جنوبی

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی گفت: علیرغم خشکسالی از آغاز امسال تاکنون 11 هزار و 500 تن فرآورده های لبنی، گوشتی، کرک، پشم و مو توسط عشایر استان تولید شده است.

ابراهیمی اظهارداشت: ارزش تقریبی تولیدات عشایر استان در این مدت 390 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت 10 هزار و 800 تن شیر و انواع فرآورده‌های لبنی توسط عشایر استان تولید شده است، عنوان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال تولید شیر و فرآورده های لبنی به 11 هزار و 200 تن افزایش یابد.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه تولید کرک، پشم و مو دام های عشایر استان در این مدت 340 تن بوده است، افزود: همچنین تولید گوشت قرمز در این مدت 60 تن بوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه تولید گوشت قرمز از ابتدای تیرماه آغاز می شود، اظهارداشت: تولید گوشت توسط عشایر از هم اکنون آغاز شده و افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه برداشت پشم توسط عشایر این استان در نوبت دوم در پاییزه صورت می ‌گیرد، افزود: پیش‌ بینی می ‌شود 90 تن پشم در پشم‌ چینی پاییزه دام ‌‌های عشایر در سطح استان برداشت شود.

مرمت 1800 کیلومتر ایل راه عشایری در خراسان جنوبی

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه موج تراشی ایل راه های استان هر ساله به طور مستمر انجام می شود، افزود: هم اکنون شش هزار و 18 کیلومتر براساس نقشه ایل راه های تهیه شده استان وجود دارد که هر ساله باید موج تراشی شود.

وی با بیان اینکه ازآغاز امسال تاکنون موج تراشی هزار و 800 کیلومتر ایل راه عشایری استان انجام شده است، افزود: این اقدام با اعتبار یک میلیارد و 900 میلیون ریال انجام شده است.

وی ادامه داد: برای موج تراشی ایل راه های باقیمانده تا پایان سال 700 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

ابراهیمی با بیان اینکه برای موج تراشی ایل راه های عشایری استان سالانه بیش از 500 میلیون تومان اعتبار هزینه می شود، افزود: موج تراشی انجام شده در ایل راه ها با توجه به تردد دام و همچنین خسارت های ناشی از سیلاب ها به حالت اولیه برگشته و هر ساله نیازمند موج تراشی است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی گفت: برخی از ایل راه های استان ممکن است، در طول سال دو تا سه بار مرمت و موج تراشی شود.

توزیع 1350 نهاده دامی بین عشایر خراسان جنوبی

ابراهیمی گفت: از محل اعتبارات سال گذشته هزار و 350 تن نهاده دامی بین عشایر استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه برای تامین این مقدار نهاده دامی 270 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: تامین علوفه دام مهمترین مشکلات عشایر بوده و در سال جاری نیز در دست پیگیری است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی گفت: در این راستا به ازای هر کیلو کنسانتره 200 تومان یارانه به عشایر داده می شود.

تامین علوفه دام، راهکار نجات عشایر

یکی از عشایر منطقه چاه زرد شهرستان زیرکوه در گفتگو با مهر، کمبود بارندگی و کاهش منابع آبی را از مهمترین معضلات عشایر این منطقه دانست و گفت: فقر مراتع و ممانعت از چرای دام عشایر در مناطق اطراف از دیگر مشکلات است.

محمد دهمرده با بیان اینکه مشکل آب شرب این منطقه با حفر چاه عمیق مرتفع شده است، افزود: هم اکنون مشکل اصلی کمبود منابع آبی برای دام عشایر بوده و همچنین فقر مراتع موجب لاغری مفرط و فروش زودتر از موعد دام ها شده است.

وی خواستار خرید تضمینی دام عشایر توسط دستگاه های اجرایی شد و گفت: خرید دام عشایر توسط مسئولان منجر به قطع دستان دلالان از بازار خرید و فروش دام می شود.

وی یادآور شد: تامین علوفه یارانه ای و نهاده های دامی به عشایر می تواند راهکاری برای حل مشکلات فعلی دام عشایر باشد.

.......................

گزارش: مریم بهلولی منش