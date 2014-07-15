توقع شرایط نرمال از پژوهشگاه میراث فرهنگی را نداشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع جلیل گلشن رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و معارفه سیدمحمد بهشتی به عنوان رئیس جدید این پژوهشگاه پیش از ظهر سه شنبه 24 تیرماه در موزه ملی ایران با حضور کارشناسان و رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در ین مراسم جلیل گلشن بیان کرد: روز گذشته وزارت علوم موافقت خود را با هیات امنایی شدن پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان اعلام کرده است. به همین علت باید به این نکته توجه شود که پژوهشگاه سازمان در وزارت علوم دارای رتبه دوم از آخر است در حالیکه پیش از این در سال های 90 و 91 رتبه های بهتری را داشت با این حال امیدواریم در آینده بتوانیم رتبه بالاتری به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل در مدت 10 ماهی که در این بخش از سازمان میراث فرهنگی کار کرده بودم پژوهشکده حفاظت و مرمت بود. زمانی که این پژوهشگاه به شیراز منتقل شد همه دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی آن آسیب دیدند. ما تلاش کردیم تا مشکلات این پژوهشگاه برطرف شود.

گلشن همچنین از راه اندازی مرکز جهانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی در پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر داد و گفت: فضای کافی در این پژوهشگاه نداریم. کمبود اعتبار و یا حتی نبودن اعتبار مشکلی است که ما با آن همواره مواجه بوده و هستیم.

در ادامه این مراسم سید محمد بهشتی که مشاور عالی سازمان میراث فرهنگی نیز هست، بیان کرد: مسئولان در اوایل کار دولت این سازمان را به فردی تصادف کرده تشبیه می کردند که وضعیت نامناسبی دارد. اکنون من پژوهشگاه میراث فرهنگی را به بخشی از بدن آن فرد تصادف کرده تشبیه می کنم که اصلاً قابل شناسایی هم نیست. پس شاید بهتر باشد که تا مدتی توقع یک مدیریت و شرایط نرمال را از پژوهشگاه میراث فرهنگی نداشته باشیم تا شاید حالش بهتر شود.

وی با اشاره به غیبت چندین ساله خود در سازمان میراث فرهنگی گفت: من هیچوقت فکر نکرده ام که از این سازمان نرفته ام با این حال مورد غضب قرار می گرفتم. الان هم حسم این نیست که به سازمان برگشتم. اگر مسایل قانونی وجود نداشت آقای سلطانی فر ترجیح می داد که همچنان رئیس قبلی پژوهشگاه میراث فرهنگی در سمت خود باقی می‌ماند. پس اگر در این شرایط چنین پستی را پذیرفتم به این علت است که فکر کردم می شود کمکی برای این بخش از سازمان بود.

بهشتی ادامه داد: من به کمک آقای گلشن آمده ام و معتقدم او همچنان در پست خود محکم ایستاده است. ما مشکل اضافه کاری و جا در پژوهشگاه نداریم، مشکل این است که نمی توانیم کار کنیم با این حال از شما می خواهم که به ما اجازه کار و فعالیت بدهید.

در ادامه این برنامه مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: در جلسه ای با آقای نوبخت مشکلات میراث فرهنگی و گردشگری کشور را مطرح کردم. متاسفانه در سال های گذشته بخشی از این سازمان به شیراز منتقل شد که باعث صدمه دیدن بسیاری از اسناد و تجهیزات پژوهشگاه شده است. انتقال کارکنان صنایع دستی به اصفهان نیز آسیب دیگر وارد شده ب این سازمان بوده است. این مشکلات به راحتی قابل جبران نیستند.

وی ادامه داد: با آنکه با تمام توان از حقوق کارکان دفاع می کنیم ولی همکاران ما در این سازمان از بسیاری از امکانات و مزایای وزارتخانه ها محرومند.

سلطانی فر افزود: مجموعه اعتبارات ملی جاری و عمرانی ما با مجموعه اعتبارات عمرانی جاری استان ها معادل اعتبارات آموزش و پرورش یک استان است. با این حال باید تا سال 1404 تعداد گردشگران ورودی به ایران 20 میلیون نفر باشد پس ما در این سازمان منابع مالی کمی داریم. من این موضوعات را با رئیس جمهور مطرح کرده و امیدوارم در سه سال آینده این مشکلات حل شود.