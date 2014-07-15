جعفر والی در بیمارستان بستری شد

عباس غفاری مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طی دیداری که همراه با مدیر کل هنرهای نمایشی از این هنرمند داشتیم پزشکان اعلام کردند که روز گذشته هوشیاری استاد والی ضعیف بوده اما خوشبختانه امروز حال وی رو به بهبودی است اما تنها مشکلی که وجود دارد ضعف تکلم است که امیدواریم این مشکل نیز مرتفع شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری که آقای طاهری پیرامون این موضوع داشته پرونده استاد والی را برای مشاوره به چند پزشک دیگر ارائه دادیم که مراحل درمان این هنرمند با دقت بیشتری صورت گیرد.

غفاری گفت: خوشبختانه هم اکنون حال روحی و جسمی جعفر والی رو به بهبودی است به طوری که در بیمارستان هم پیگیر اجرای نمایش «آی با کلاه ، آی بی کلاه» بودند که امیدوارم بعد از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان بتوانیم به زودی میزبان وی در صحنه تئاتر به عنوان کارگردان باشیم. آقای طاهری هم قول داد تمام تلاشش را به کار بگیرد تا شرایط اجرای این نمایش فراهم شود.

جعفر والی از بازیگران و کارگردان با سابقه تئاتر ایران است که تاکنون کارگردانی نمایش های پر مخاطبی چون «پالتو»، «آی با کلاه آی بی کلاه»، «چوب به دستهای ورزیل» و «گاو» از فعالیتهایش در عرصه تئاتر است.

این هنرمند قرار است پاییز امسال نمایش «آی با کلاه ، آی بی کلاه» را در تماشاخانه سنگلج به صحنه ببرد.