حال هنرمندان تئاتر خوب نیست/ سیطره بیماری و حملات قلبی بر صحنه نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال در بین اهالی هنر اخباری درباره بیماری یا درگذشت هنرمندان منتشر میشود و از آنجا که هنرمندان نیز مانند سایر اقشار جامعه از شرایط یکسانی به لحاظ جسمانی برخوردار هستند، بیمار شدن یا درگذشت آنها اتفاقی عجیب و دور از انتظار نباشد اما طی یک سال اخیر بالا رفتن آمار بیماری و درگذشت هنرمندان تئاتر نگرانکننده شده است.
فروردینماه سال جاری خبر ابتلای بهرام ریحانی به بیماری سرطان همه را شوکه کرد. هنرمند جوانی که در عرصه پانتومیم فعالیتهای تأثیرگذاری داشته و کمتر کسی تصور میکرد او را در بستر بیماری آن هم بیماری سرطان ببیند. ریحانی تا به امروز علاوه بر سختی و دردی که متحمل شده همچنان به مبارزه با سرطان ادامه میدهد.
در نیمه اول سال جاری بود که شرایط جسمانی مصطفی عبدالهی بازیگر با سابقه تئاتر، رادیو و تلویزیون به دلیل تأخیر در مصرف داروهای درمانی نامطلوب شد. هزینه بالای تأمین داروهای مورد نیاز برای درمان عبدالهی دلیل این تأخیر بود و حتی زمانی که یک بار هزینه مورد نیاز تأمین شد، با سوءاستفاده فردی که قرار بود داروها را از خارج از کشور تهیه کند، این مبلغ نیز از بین رفت. عبدالهی چند ماهی است که در شرایط نامناسبی به سر میبرد و این روزها علاوه بر شیمیدرمانی، دیالیز هم میشود.
در همان نیمه اول سال و در خردادماه، فلامک جنیدی در تالار حافظ و در اجرای نمایش «مسخ» به کارگردانی نصیر ملکیجو از ناحیه دست آسیب دید. ملکیجو کارگردان نمایش پیش از اجرای اثر نسبت به بیمه کردن بازیگران نمایش اقدام کرده بود اما معتقد بود که موکول شدن تأمین هزینههای تولید و اجرای نمایش به میزان فروش گیشه اثر، باعث محدود و سخت شدن کار برای گروه شده بود.
جعفر والی چهره با سابقه تئاتر ایران هم که قرار بود تابستان سال جاری اثری را در مقام کارگردان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببرد، به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد و کارگردانی اثری نمایشی توسط والی بعد از سالها دوری از عرصه تئاتر، تا به امروز میسر نشده است.
داود رشیدی دیگر چهره مطرح و با سابقه تئاتر ایران نیز در سال جاری با کسالت و بیماری مواجه شد. او قصد دارد در سال جاری اثری را در مقام کارگردان روی صحنه ببرد که این امر نیز هنوز میسر نشده است.
ولیالله شیراندامی هم که تجربه سالهای بازیگری در عرصه تئاتر را در کارنامه کاری خود دارد، در سال جاری به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد. او نیز قصد داشت که سال جاری نمایشی را در تئاتر شهر روی صحنه ببرد.
پرستو گلستانی بازیگر شناخته شده تئاتر ایران نیز که در جدیدترین اثر نمایشی شهرام کرمی به ایفای نقش میپرداخت، به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد و نتوانست در طول اجرای عمومی اثر حضور داشته باشد.
شهره سلطانی دیگر بازیگر تئاتر نیز به دلیل یک بیماری نادر، از صحنه نمایش دور ماند و بستری شد. او نیز طی گذشت 8 ماه از سال جاری، نتوانسته حضوری مستمر بر صحنه تئاتر داشته باشد.
اما در سال جاری اتفاقی که برای هادی مرزبان رخ داد نیز باعث نگرانی خانواده تئاتر شد. مرزبان در سال جاری و در زمان اجرای نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ» به حدی تحت فشار ذهنی قرار گرفت که سکته کرد و در بیمارستان بستری و جراحی شد. این اتفاق ناشی از حواشی ایجاد شده برای اجرای نمایشنامه زندهیاد اکبر رادی بود.
شرایط در تئاتر به گونهای رقم خورد تا نادر برهانیمرند دیگر کارگردان شناخته شده تئاتر ایران نیز چند روز پیش از پشت صحنه تئاتر به بیمارستان منتقل شود. وی بعد از چند سال دوری از صحنه کارگردانی تئاتر نمایش «مرگ فروشنده» را با گروه و نگاهی دیگر روی صحنه آورد ولی در همان ابتدای اجرای عمومی نمایش به دلیل فشارهای عصبی به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری و مورد جراحی باز قلب قرار گرفت.
طی روزهای اخیر هم الهام شعبانی بازیگر جوان تئاتر که در نمایش «وقتی برگردیم دو پای آویزان مانده است» در تالار حافظ به ایفای نقش میپردازد به دلیل بالا رفتن قند خون و مشکلات قلبی، در زمان اجرا نتوانست روی صحنه نمایش به ایفای نقش بپردازد و در منزل بستری شد.
این آمار تنها آماری هستند که در رسانهها منعکس شده و شاید هنرمندان دیگری نیز باشند که در سال جاری و به دلایل مختلف مبتلا به بیماری شدهاند اما هیچگاه اخباری در این خصوص منتشر نشده است. شاید بالا رفتن آماری بیماری در بین جامعه تئاتری نیاز به بررسی داشته باشد و شاید هم به زعم برخی از مدیران، هنرمندان و صاحبنظران بالا و پایین شدن آمار بیماری یا فوت تئاتریها امری بدیهی است.
این روزها جدا از شرایط تئاتر، حال و احوال هنرمندان تئاتر نیز خوبی نیست و طی یک سال اخیر هنرمندان با سابقه و همچنین هنرمندان جوان یا با بیماری دست به گریبان هستند یا فشارهای عصبی آنها را راهی بیمارستان میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، هر سال در بین اهالی هنر اخباری درباره بیماری یا درگذشت هنرمندان منتشر میشود و از آنجا که هنرمندان نیز مانند سایر اقشار جامعه از شرایط یکسانی به لحاظ جسمانی برخوردار هستند، بیمار شدن یا درگذشت آنها اتفاقی عجیب و دور از انتظار نباشد اما طی یک سال اخیر بالا رفتن آمار بیماری و درگذشت هنرمندان تئاتر نگرانکننده شده است.