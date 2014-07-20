به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال شامگاه امروز یکشنبه با برگزاری دیدار تعیین کننده تیم های سوم و چهارم به میزبانی شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد که ست اول و دوم این دیدار به سود تیم ایتالیا به پایان رسید.

تیم ملی والیبال ایران که با عبور از سد برزیل و حذف روسیه توانسته بود برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر لیگ جهانی راه پیدا کند، پس از آنکه برابر آمریکا 3 بر صفر شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند، برای عناوین سوم و چهارم به مصاف ایتالیا میزبان این مرحله از لیگ جهانی رفت.

گیم اول؛ 25 بر 22

در ست اول بازیکنان ایران تلاش زیادی کردند تا بتوانند برابر حریف قدرتمند خود به پیروزی دست پیدا کنند اما ایتالیا در خط حمله و دریافت ها بهتر عمل کرد و در طول این گیم توانست برتر از ایران عمل کند. با این حال در حالی که ایتالیا 19 بر 14 از ایران پیش بود، چند سرویس خوب امیر غفور شرایط را به سود ایران تغییر داد و امتیاز به 19 بر 18 تغییر کرد.

در ادامه سرمربی میزبان با گرفتن یک وقت استراحت مجددا امتیازگیری را آغاز کرد و در نهایت تیم ملی ایتالیا موفق شد با نتیجه 25 بر 22 ست اول را به سود خود به پایان برساند.

گیم دوم؛ 25 بر 17

تیم ملی ایران گیم دوم را خوب شروع کرد و در خط حمله نمایش خوبی داشت اما ایتالیایی ها با چند دفاع روی تور خوب و عملکرد خوب در خط حمله قصد گرفتن بازی از حریف آسیایی خود را داشت. دو تیم تا امتیاز 4 مساوی پیش رفتند و رقابت نزدیکی بین آنها وجود داشت و این روند تا تا امتیاز 7 هم ادامه داشت اما در ادامه این لاجوردی پوشان بودند که اختلاف را زیاد کردند و توانستند در پایان گیم دوم را هم به سود خود تمام کنند. در گیم دوم عدم خودباوری بازیکنان ایران باعث شد ایتالیا 22 بر 14 پیش بیفتد و در پایان 25 بر 17 نتیجه را واگذار کند.