فهرست نهایی فولاد خوزستان برای حضور در لیگ برتر اعلام شد

محمد حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فولاد خوزستان با وجود قهرمانی در لیگ برتر فصل گذشته، برای حضور در لیگ برتر فصل آینده مثل سایر تیم ها دست به ولخرجی های گسترده نزد و بیشتر به داشته های خود اکتفا کرد هر چند در برخی خطوط که نقاط ضعفی داریم بازیکن جذب کرد یا می کنیم.



وی افزود: امسال فولاد خوزستان بازیکنانی مثل سوشا مکانی، عبدالله کرمی، چاوز، غلامرضا رضایی، مهدی نوری، ایوب کلانتری، حسن جعفری، عباس محمدرضایی، لوسیانو پریرا، سعید سالارزاده که برخی از آنها از عوامل اصلی قهرمانی فولاد به شمار می روند را از دست داد ولی سعی کرده ایم با یک تفکر خاص و حساب شده خلا این بازیکنان را پر کنیم.



ابن قاسم در خصوص بازیکنان فولاد برای فصل آینده اظهار کرد: مهرداد جماعتی، اسماعیل شریفات، مهدی بدرلو، آرش افشین، شهاب کرمی، امید خالدی، ایوب والی، ارشاد یوسفی، بختیار رحمانی، ساسان انصاری، سروش رفیعی، علیرضا سلیمی، سروش سعیدی، ماتیاس چاگو، ایمان موسوی، برایان آنتونی بکلیس، بهمن کامل به عنوان سهمیه بزرگسالان و مهدی نیایش‌پور، احمد عبدالله‌زاده، یوسف وکیا، میلاد همایونی سنگری، رضا احمدی، محمد اهل شاخه و علی سیناروانی نیز به عنوان سهمیه زیر 23 سال و هادی حبیبی‌نژاد و بهمن جهان تیغ به عنوان سهمیه زیر 21 سال تیم فوتبال فولاد خوزستان را در چهاردهمین دوره لیگ برتر همراهی می کنند.



وی ادامه داد: همچنین دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی، نعیم سعداوی و کوروش بختیاری زاده به عنوان مربی، جهانبخش داراب پور به عنوان مربی دروازه بان و کرونو بلاورندویچ به عنوان مربی بدنساز کادرفنی فولاد خوزستان را تشکیل می دهند.