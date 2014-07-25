به گزارش خبرگزاری مهر، دیدیه دروگبا با امضای قراردادی یکساله به تیم فوتبال چلسی پیوست.

دروگبا در سال 2012 بعد از درخشش در فینال لیگ قهرمانان مقابل بایرن مونیخ و فتح این رقابتها چلسی را ترک کرد. او که تابستان امسال با تیم ملی فوتبال ساحل عاج در رقابتهای جام جهانی شرکت کرد در 341 بازی برای چلسی 157 گل به ثمر رسانده است.

دروگبا همچنین سه عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس، چهار جام حذفی و دو جام اتحادیه را با چلسی فتح کرده است. او در گفتگو با وب سایت باشگاه گفت: تصمیم ساده ای بود. نمی توانستم پیشنهاد همکاری مجدد با ژوزه مورینیو را رد کنم. همه می دانند رابطه من با باشگاه چلسی چگونه است. اینجا مثل خانه من می ماند.