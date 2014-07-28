«عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان» منتشر شد

حسین بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار «عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان» خبر داد و افزود: این کتاب پژوهشی برای مخاطب بزرگسال و بیشتر برای مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته شده است تا آنها را با عناصر داستانی و آنچه موجب جذابیتهای داستان میشود آشنا کند.
نویسنده کتاب«مسابقه دات کام» به اینکه عناصر داستان یکی است اشاره و بیان کرد: بهتر است نویسندگان با عناصر داستانی آشنا باشند؛ چه نویسندگان کودک نوجوان چه نویسندگان بزرگسال.... نکته دیگر اینکه عناصر داستانی، ثابتاند و تغییر نمیکنند پس آن اصولی که در نوشتن برای بزرگسالان رعایت میشود، باید در نوشتن برای کودک و نوجوان هم لحاظ شود.
بکایی برای نوشتن کتاب«عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان»، داستانهای برگزیده دهه 70 و 80 را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. او داستانهایی را از میان آثار برگزیده در جشنوارههای مختلف کتاب سال، فصل، کانون پرورش فکری، کتاب برتر، رشد، پوپک و سلام بچهها انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار داده است.
نویسنده کتاب «وقتی پدرمادرها، ما را تنها میگذارند» در پاسخ به اینکه آیا مخاطب جدیدترین کتابش نوجوانان علاقهمند به داستاننویسی هم هستند گفت: این کتاب به شکل کارگاهی و برای مربیان کانون نوشته شده تا با عناصر داستانی آشنا شوند. روش من در تالیف این کتاب، روش سقراطی بوده است. تعریفی را ارائه و مثالهایی را مطرح کردهایم.
«عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان» از حسین بکایی را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. کمتر از یک ماه پیش نیز داستان«مسابقه دات کام» از این نویسنده منتشر شده بود.
