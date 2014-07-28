  1. فرهنگ و ادب
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۲۵

به قلم حسین بکایی؛

«عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان» منتشر شد

«عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان» نوشته حسین بکایی منتشر شد. این کتاب، تلاش می‌کند تا مربیان کانون پرورش فکری را با عناصر داستانی آشنا کند.

حسین بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار «عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان» خبر داد و افزود: این کتاب پژوهشی برای مخاطب بزرگسال و بیشتر برای مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته شده است تا آنها را با عناصر داستانی و آنچه موجب جذابیت‌های داستان می‌شود آشنا کند.

نویسنده کتاب«مسابقه دات کام» به این‌که عناصر داستان یکی است اشاره و بیان کرد: بهتر است  نویسندگان با عناصر داستانی  آشنا باشند؛ چه نویسندگان کودک نوجوان چه نویسندگان بزرگسال.... نکته دیگر این‌که عناصر داستانی، ثابت‌اند و تغییر نمی‌کنند پس آن اصولی که در نوشتن برای بزرگسالان رعایت می‌شود، باید در نوشتن برای کودک و نوجوان هم لحاظ شود.

بکایی برای نوشتن کتاب«عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان»، داستان‌های برگزیده دهه 70 و 80 را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. او داستان‌هایی را از میان آثار برگزیده در جشنواره‌های مختلف کتاب سال، فصل، کانون پرورش فکری، کتاب برتر، رشد، پوپک و سلام بچه‌ها انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار داده است.

نویسنده کتاب «وقتی پدرمادرها، ما را تنها می‌گذارند» در پاسخ به این‌که آیا مخاطب جدیدترین کتابش نوجوانان علاقه‌مند به داستان‌نویسی هم هستند گفت: این کتاب به شکل کارگاهی و برای مربیان کانون نوشته شده تا با عناصر داستانی آشنا شوند. روش من در تالیف این کتاب، روش سقراطی بوده است. تعریفی را ارائه و مثال‌هایی را مطرح کرده‌ایم.

«عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان» از حسین بکایی را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. کمتر از یک ماه پیش نیز داستان«مسابقه دات کام» از این نویسنده منتشر شده بود.

